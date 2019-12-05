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МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
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РИА Новости

МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

04:30 05.12.2019
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© Фото : предоставлено МЧС РоссииФормирование 76-й гуманитарной колонны сотрудниками МЧС России
Формирование 76-й гуманитарной колонны сотрудниками МЧС России
© Фото : предоставлено МЧС России
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом для детей отправилась в Донецкую и Луганскую области Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Колонна покинула Донской спасательный центр МЧС России в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 380 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 28 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 93 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 83 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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28 ноября, 10:19
Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью
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