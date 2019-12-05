МЧС направило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Автомобильная колонна Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарным грузом для детей отправилась в Донецкую Луганскую области Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Колонна покинула Донской спасательный центр МЧС России в Ростовской области. В составе гуманитарного груза более 380 тонн детских продуктовых наборов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.

Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 28 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили более 580 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.