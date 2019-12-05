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Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
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РИА Новости

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

04:15 05.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов. В частности, обеспокоенность законодателей вызвали инициативы об отмене территориального коэффициента (КТ) и о повышении до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. В Минфине не исключали, что эти нормы могут убрать из нынешнего законопроекта из-за необходимости его принятия в кратчайшие сроки.
В пресс-службе РСА рассказали, что поправки, не вызвавшие подобных опасений, предположительно, в законопроекте оставят. Так, коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, тарифный коридор при этом расширят на 30 процентов вверх и вниз. Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД. Он, с одной стороны, позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой — простимулирует избегать грубых нарушений.
Отмечается, что сильнее всего изменения ощутят жители регионов-миллиоников, где уже установили высокий территориальный тариф. Так, из-за потенциально повышенной аварийности в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка умножается на два, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге — на 1,7 и 1,8 соответственно.
Страховой полис ОСАГО
3 декабря, 16:45
Россияне не считают страховые махинации преступлением, заявил эксперт
Ранее руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина в беседе с РИА Новости заявила, что отмена КТ может состояться на следующих этапах реформы ОСАГО. Директор по методологии страхования РСА Евгений Васильев, в свою очередь, заявил агентству, что средняя премия по ОСАГО может вырасти примерно на 23 процента.
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ОСАГОГосдума РФРоссийский союз автостраховщиковМинистерство финансов РФОбщество
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