Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов. В частности, обеспокоенность законодателей вызвали инициативы об отмене территориального коэффициента (КТ) и о повышении до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. В Минфине не исключали, что эти нормы могут убрать из нынешнего законопроекта из-за необходимости его принятия в кратчайшие сроки.

В пресс-службе РСА рассказали, что поправки, не вызвавшие подобных опасений, предположительно, в законопроекте оставят. Так, коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, тарифный коридор при этом расширят на 30 процентов вверх и вниз. Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД. Он, с одной стороны, позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой — простимулирует избегать грубых нарушений.

Отмечается, что сильнее всего изменения ощутят жители регионов-миллиоников, где уже установили высокий территориальный тариф. Так, из-за потенциально повышенной аварийности в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка умножается на два, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге — на 1,7 и 1,8 соответственно.