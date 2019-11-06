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РИА Новости

ОСАГО может подорожать из-за роста выплат за вред здоровью, заявили в РСА

13:44 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Средняя премия по ОСАГО может вырасти примерно на 23%, если лимит страховой выплаты за вред жизни и здоровью будет увеличен с 500 тысяч до 2 миллионов рублей, как предполагает законопроект о либерализации "автогражданки", сообщил директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Васильев.
Ранее Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов. В частности, обеспокоенность законодателей вызвала инициатива об отмене территориального коэффициента и о повышении с 500 тысяч до 2 миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. Изначально планировалось, что законопроект может быть рассмотрен в первом чтении 8 октября, позже рассмотрение было перенесено на 15 октября. Однако в итоге депутаты не стали выносить законопроект на пленарное заседание Госдумы 15 октября.
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"Мы посчитали, что увеличение суммы с 500 тысяч до 2 миллионов - это то, что действительно должно привести к увеличению средней страховой премии, по нашим расчетам, примерно почти на 23%. Много это или мало? Может быть, одномоментно это много. Если делать это какой-то управляемой "лестницей", это будет вполне разумно", - сказал Васильев в ходе круглого стола, организованного Общероссийским народным фронтом (ОНФ).
Как пояснил, в свою очередь, координатор движения "Общество синих ведерок" Пётр Шкуматов, практика показывает, что выплаты в 500 тысяч недостаточно для восстановления здоровья. Цифра, из которой обычно исходят суды, рассматривающие соответствующие дела, достигает 2,6 миллиона рублей, отметил Шкуматов.
"Безусловно, нужно сохранять норму 2 миллиона рублей по здоровью, ни в коем случае от неё не отказываться. Любое повышение тарифа в данной ситуации оправдано", - сказал он.
Примечательно, что компенсация до 2 миллионов рублей уже сейчас положена, например, пассажирам автобусов в соответствии с системой ОСГОП - обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
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ОСАГОПетр ШкуматовОбщество синих ведерокГосдума РФРоссийский союз автостраховщиковОбщество
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