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РИА Новости

Территориальный коэффициент могут отменить при дальнейшей реформе ОСАГО

19:10 21.11.2019 (обновлено: 19:11 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолисы ОСАГО
Полисы ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Отмена территориального коэффициента (КТ), которая должна была произойти на втором этапе реформы ОСАГО, но вызвала масштабные споры, скорее всего, все же произойдет на следующих её этапах, поделилась ожиданиями с РИА Новости руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина.
КТ, который используется при расчете стоимости ОСАГО, по мнению страхового сообщества, устарел. В то же время, как отмечает Никитина, нельзя утверждать, что убыточность страхования никак не зависит от территории использования автомобиля. В разных регионах различается состояние дорог, их загруженность, погодные условия и даже личные качества водителей. Вдобавок к этому, напомнила Никитина, в некоторых регионах страны очень высока доля судебных выплат по ОСАГО, и это тоже влияет на убыточность.
"Но территориальный коэффициент рассчитывается не по региону использования, а по региону регистрации автомобиля. Учитывая курс ЦБ и Минфина на индивидуализацию тарифа, с большой долей вероятности этот коэффициент будет отменен на следующих этапах реформы", - заявила она агентству.
В свою очередь, повышение лимитов выплат за вред жизни и здоровью в ОСАГО - это правильный шаг, который должен быть сделан, однако он действительно сулит заметное повышение стоимости полисов, считает Никитина. Как следует из расчетов Российского союза автостраховщиков (РСА), ОСАГО в среднем может подорожать на 23% после роста лимита выплат. Реформа идет не так быстро, как предполагалось, но учет характеристик вождения отвечает основной цели реформы - индивидуализации тарифа, резюмировала Никитина.
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Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО
В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов. В частности, обеспокоенность законодателей вызвала инициативы об отмене КТ и о повышении до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. В Минфине РФ не исключали, что эти нормы могут быть убраны из текущего законопроекта, так как "важно поскорее его принять".
Накануне группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым после многочисленных обсуждений внесли новый вариант законопроекта. Как следует из текста, размещенного на сайте Госдумы, в нем остался по сути главный пункт реформы - право страховщиков самим определять тариф на основе того, насколько аккуратно водитель управляет своим автомобилем и соблюдает ли он ПДД. При этом тариф ограничивается сверху и снизу коридором, установленным Банком России.
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