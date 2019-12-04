КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в одесском колледже возросло до 26, из них 11 детей, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. Полиция Одесской области сообщала о 21 пострадавшем, также один человек скончался в больнице. Спасатели локализовали пожар на площади 4 тысячи квадратных метров. Позднее издание "Пушкинская" сообщило, что госпитализированы 24 человека.
"По состоянию на 19.40 (20.40 мск) в результате пожара погиб один человек и пострадали 26 человек, из них 11 подростков и семь сотрудников Госслужбы по ЧС. Работы по эвакуации людей закончены. Ликвидация пожара продолжается", - сообщила пресс-служба ведомства.
К тушению огня привлечены 120 человек и 20 единиц техники.