Число пострадавших при пожаре в одесском колледже возросло до 26

"По состоянию на 19.40 (20.40 мск) в результате пожара погиб один человек и пострадали 26 человек, из них 11 подростков и семь сотрудников Госслужбы по ЧС. Работы по эвакуации людей закончены. Ликвидация пожара продолжается", - сообщила пресс-служба ведомства.