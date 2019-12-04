Число пострадавших при пожаре в Одессе возросло до 24 человек

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Число пострадавших в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек, сообщило в среду местное издание "Пушкинская" со ссылкой на пресс-секретаря городского департамента здравоохранения Алену Вельможко.
"Всего пострадали 24 человека, 13 из них - студенты, 10 из которых несовершеннолетние. Пациентов госпитализировали в те медучреждения, которые соответствовали их травмам: ожоги, отравление угарным газом или политравмы", - пишет издание.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее полиция Одесской области сообщила, что в результате пожара пострадал 21 человек, также одна женщина скончалась в больнице. Спасатели локализовали пожар на пощади 4 тысячи квадратных метров.
Вчера, 16:32В Одессе при пожаре в колледже рухнула крыша