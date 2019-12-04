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Число пострадавших при пожаре в Одессе возросло до 24 человек
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РИА Новости

Число пострадавших при пожаре в Одессе возросло до 24 человек

19:55 04.12.2019 (обновлено: 20:06 04.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Число пострадавших в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 24 человек, сообщило в среду местное издание "Пушкинская" со ссылкой на пресс-секретаря городского департамента здравоохранения Алену Вельможко.
"Всего пострадали 24 человека, 13 из них - студенты, 10 из которых несовершеннолетние. Пациентов госпитализировали в те медучреждения, которые соответствовали их травмам: ожоги, отравление угарным газом или политравмы", - пишет издание.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее полиция Одесской области сообщила, что в результате пожара пострадал 21 человек, также одна женщина скончалась в больнице. Спасатели локализовали пожар на пощади 4 тысячи квадратных метров.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
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