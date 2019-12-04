СМИ: в Одессе умерла одна из пострадавших при пожаре в колледже

© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Одна из пострадавших при пожаре в Одна из пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса скончалась, сообщили в главном управлении Госслужбы по ЧС области агентству УНИАН

В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщила, что число пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, в том числе пострадали пять пожарных.

"В Одессе скончалась одна из пострадавших во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - пишет агентство.

По предварительным данным, умерла преподаватель колледжа, 1976 года рождения. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.