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СМИ: в Одессе умерла одна из пострадавших при пожаре в колледже
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РИА Новости

СМИ: в Одессе умерла одна из пострадавших при пожаре в колледже

14:49 04.12.2019 (обновлено: 23:45 04.12.2019)
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
КИЕВ, 4 дек - РИА Новости. Одна из пострадавших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса скончалась, сообщили в главном управлении Госслужбы по ЧС области агентству УНИАН.
В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщила, что число пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, в том числе пострадали пять пожарных.
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Вчера, 13:05
Площадь пожара в колледже в Одессе выросла до двух тысяч квадратов
"В Одессе скончалась одна из пострадавших во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - пишет агентство.
По предварительным данным, умерла преподаватель колледжа, 1976 года рождения. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
В пресс-службе Нацполиции области сообщили, что по состоянию на 13.00 (14.00 мск) информации о погибших не было. "По имеющейся у полиции информации, в больницы города с травмами и отравлениями госпитализировано 12 человек. По состоянию на 13.00 информации о погибших нет. Сейчас спасатели продолжают тушение огня. Полицейские обеспечивают отвод транспорта и людей", - говорится в сообщении.
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Пожар в одесском колледжеОдессаУкраинаВ мире
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