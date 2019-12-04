СМИ: в Одессе умерла одна из пострадавших при пожаре в колледже

В среду в колледже в Одессе начался пожар. Ранее пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщила, что число пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, в том числе пострадали пять пожарных.
"В Одессе скончалась одна из пострадавших во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - пишет агентство.
По предварительным данным, умерла преподаватель колледжа, 1976 года рождения. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
В пресс-службе Нацполиции области сообщили, что по состоянию на 13.00 (14.00 мск) информации о погибших не было. "По имеющейся у полиции информации, в больницы города с травмами и отравлениями госпитализировано 12 человек. По состоянию на 13.00 информации о погибших нет. Сейчас спасатели продолжают тушение огня. Полицейские обеспечивают отвод транспорта и людей", - говорится в сообщении.