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Минздрав призвал разработать программу поддержки для каждого ветерана
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РИА Новости

Минздрав призвал разработать программу поддержки для каждого ветерана

20:39 04.12.2019 (обновлено: 20:40 04.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Для каждого ветерана Великой Отечественной войны должна быть разработана отдельная программа, которая будет включать в том числе поддержку здоровья и социальную поддержку, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Год, который начинается, для нас особый, потому что 75 лет окончания Великой Отечественной войны мы празднуем по всей стране. По каждому абсолютно ветерану просто должна быть отдельная программа и поддержки здоровья, и социальной поддержки, и участие необременительное для людей в этих праздниках",- сказала Скворцова на международном форуме добровольцев.
Она отметила, что сейчас самому молодому ветерану 93 года. "Эта часть нашего общества самая дорогая. Мы сейчас должны попытаться их такой любовью окружить и всеобщим вниманием, и помощью, это очень важно",- подчеркнула Скворцова.
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Министерство здравоохранения РФЗдоровье - ОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Вероника СкворцоваРоссияОбщество
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