Минздрав призвал разработать программу поддержки для каждого ветерана

"Год, который начинается, для нас особый, потому что 75 лет окончания Великой Отечественной войны мы празднуем по всей стране. По каждому абсолютно ветерану просто должна быть отдельная программа и поддержки здоровья, и социальной поддержки, и участие необременительное для людей в этих праздниках",- сказала Скворцова на международном форуме добровольцев.