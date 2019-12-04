На Украине пригрозили Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МИД Украины пообещал ответить демаршем на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
Ранее глава государства отметил, что Нур-Султан не признает воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Украинские дипломаты выразили обеспокоенность этим заявлением. В МИД также заявили, что слова Токаева противоречат принципам взаимного доверия и уважения суверенитета и территориальной целостности, на которых строятся отношения двух стран.
Присоединение Крыма
Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей.
Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса Крыма в любом формате и на любой площадке.