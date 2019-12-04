Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T22:32+0300
https://ria.ru/20191204/1561972534.html
На Украине пригрозили Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
https://cdn23.img.ria.ru/images/156115/37/1561153763_0:317:3076:2047_1036x0_80_0_0_9184f29d885d73b109331daa7e6e80ae.jpg
РИА Новости

На Украине пригрозили Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме

19:15 04.12.2019 (обновлено: 22:32 04.12.2019)
26475
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МИД Украины пообещал ответить демаршем на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу Крыма.
Ранее глава государства отметил, что Нур-Султан не признает воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Вид на Ялту
Вчера, 17:29
В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове
Украинские дипломаты выразили обеспокоенность этим заявлением. В МИД также заявили, что слова Токаева противоречат принципам взаимного доверия и уважения суверенитета и территориальной целостности, на которых строятся отношения двух стран.

Присоединение Крыма

Крым стал российским в результате референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей.
Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса Крыма в любом формате и на любой площадке.
17228970617
Обсудить 17
Ситуация на УкраинеКасым-Жомарт ТокаевМИД УкраиныДмитрий ПесковВладимир ПутинКрымРоссияКазахстанУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Со временем Крым все признаю, но мы и так знает что Крым наш!!! Россия вперёд!!!
4 декабря, 19:24
ТТТерапевт Тут
7900002
До чего же хитрющий лис, Нурсултан Абишевич, сам в бытность президентом всячески увиливал от этой темы, а теперь. через марионетку, можно и озвучить.
4 декабря, 19:30
mmushmulyan
9820246
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Ракетный комплекс Авангард
Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США "Авангард"
Рабочий на газовой станции на Украине
В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против "Газпрома"
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Здание посольства России в Берлине
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Газораспределительная станция в Львовской области
"Нафтогаз" прокомментировал слова Миллера о высоких тарифах на транзит
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши отказался назвать Россию врагом НАТО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока"
Запуск ракеты-носителя Союз
"Роскосмос" ответил на прогноз о крахе России как космической державы
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК
Символ НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Страны НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях"
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"
Вид на Ялту
В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Газохранилище во Львовской области
Миллер рассказал об условии Киева для подписания договора по транзиту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Премьер-министр Болгарии ответил на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
22:55Конгрессмен признал невозможность остановить "Северный поток — 2"
22:54Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
Лента новостейМолния