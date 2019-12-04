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Аксенов поблагодарил Токаева за позицию по Крыму
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РИА Новости

Аксенов поблагодарил Токаева за позицию по Крыму

17:48 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил на своей странице в Instagram президента Казахстана за высказанную им позицию в отношении российского статуса полуострова.
Ранее Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Аннексия, по его словам, "это слишком тяжелое слово применительно к Крыму".
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"Это очень важное и знаковое заявление, которое, безусловно, будет способствовать разрушению мифов о Крыме, созданных антироссийской пропагандой. Мы, крымчане, благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию, за глубокое понимание ситуации", - написал Аксенов.
Глава республики отметил, что Казахстан наряду с Украиной и Белоруссией входит в число лидеров по числу туристов, посетивших полуостров. Он выразил надежду, что сотрудничество Крыма с Казахстаном будет развиваться в рамках стратегического партнерства двух стран.
"И еще одна важная цитата из интервью президента Казахстана, которую приводят СМИ: Касым-Жомарт Кемелевич отметил доверительные и добрососедские отношения с Россией. Считаю, что это и есть лучшая гарантия стабильного и независимого развития всех государств постсоветского пространства. Пример Казахстана – наглядное тому подтверждение", - добавил глава Крыма.
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Касым-Жомарт ТокаевСергей Аксенов (политик)КрымКазахстанВ мире
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