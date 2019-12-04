Аксенов поблагодарил Токаева за позицию по Крыму

"И еще одна важная цитата из интервью президента Казахстана, которую приводят СМИ: Касым-Жомарт Кемелевич отметил доверительные и добрососедские отношения с Россией. Считаю, что это и есть лучшая гарантия стабильного и независимого развития всех государств постсоветского пространства. Пример Казахстана – наглядное тому подтверждение", - добавил глава Крыма.