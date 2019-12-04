Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Как отметил глава государства, "аннексия – слишком тяжелое слово" применительно к полуострову.

"То, что произошло, то произошло", - подчеркнул Токаев.

Отвечая на вопрос, было ли казахстанское правительство напугано событиями на Украине, президент заявил, что никакого страха не было.

"Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Россией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал он.

Комментируя урегулирование конфликта на востоке Украины , Токаев подчеркнул, что единственным правовым документом, который может привести к разрешению ситуации, остаются Минские соглашения.

Присоединение Крыма

Крым стал российским по итогам референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.

Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей.

Российские власти многократно отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент Владимир Путин , вопрос Крыма закрыт окончательно.