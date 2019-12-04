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Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией
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РИА Новости

Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией

14:59 04.12.2019 (обновлено: 15:21 04.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Как отметил глава государства, "аннексия – слишком тяжелое слово" применительно к полуострову.
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"То, что произошло, то произошло", - подчеркнул Токаев.
Отвечая на вопрос, было ли казахстанское правительство напугано событиями на Украине, президент заявил, что никакого страха не было.
"Поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Россией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - сказал он.
Комментируя урегулирование конфликта на востоке Украины, Токаев подчеркнул, что единственным правовым документом, который может привести к разрешению ситуации, остаются Минские соглашения.
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Присоединение Крыма

Крым стал российским по итогам референдума в 2014 году, который был проведен после государственного переворота на Украине.
Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей.
Российские власти многократно отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса Крыма в любом формате и на любой площадке.
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Касым-Жомарт ТокаевКрымРоссияКазахстанВ миреПолитика
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