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2019-12-04T17:46+0300
https://ria.ru/20191204/1561967977.html
Генсек НАТО прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
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РИА Новости

Генсек НАТО прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии

17:46 04.12.2019
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© REUTERS / Yves HermanГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Уотфорде
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Уотфорде
© REUTERS / Yves Herman
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал напрямую комментировать инцидент с объявлением ФРГ персона нон-грата двух дипломатов РФ, однако отметил, что необходимо справляться со сложными отношениями с Москвой, если пока не удается их улучшить.
Ранее МИД ФРГ объявил персона нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. При этом Германия не намерена призывать своих союзников последовать своему примеру и высылать российских дипломатов, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительственных кругах.
На пресс-конференции в Лондоне журналисты задали вопрос Столтенбергу, как он может оценить призыв Парижа к стратегическому диалогу после событий в Германии.
"Мы в НАТО выступаем за диалог с РФ, потому что она наш самый большой ближайший сосед. Мы должны стремиться к лучшим отношениям. Но даже если мы не можем добиться улучшения отношений в ближайшей перспективе, мы должны справляться со сложными отношениями", - сказал генсек НАТО.
Он отметил, что нужна "прозрачность и предсказуемость, чтобы избегать инцидентов, чтобы они не выходили из-под контроля и не создавали действительно опасные ситуации".
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"Мы верим в диалог, но с позиции сдерживания и обороны", - добавил Столтенберг.
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
В российском МИД ранее заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеСаммит НАТО в ЛондонеНАТОГерманияЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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