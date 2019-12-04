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Участники саммита НАТО не обсуждали покупку Турцией С-400
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РИА Новости

Участники саммита НАТО не обсуждали покупку Турцией С-400

17:43 04.12.2019
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© REUTERS / Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Toby Melville
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон . Архивное фото
УОТФОРД (графство Хартфордшир, Англия), 4 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. На прошедшей в Британии встрече лидеров стран НАТО не обсуждался вопрос покупки Турцией российских систем ПВО С-400, заявил британский премьер Борис Джонсон.
"Это не обсуждалось официально на встрече", - сказал Джонсон на пресс-конференции после завершения саммита.
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Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил накануне, что альянс продолжит искать решение в связи с покупкой Турцией российских систем, и они не будут интегрироваться в общую противовоздушную оборону альянса.
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Саммит НАТО в ЛондонеБорис ДжонсонС-400 «Триумф»F-35ТурцияЙенс СтолтенбергСШАВ мире
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