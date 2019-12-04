В Совфеде прокомментировали позицию Казахстана по Крыму

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Аннексия, по его словам, это слишком тяжелое слово применительно к Крыму.

"Все это закономерные оценки. Проходит время, начинают разбираться, и нормальные, правильные голоса раздаются уже со всех сторон. Это плюс для Крыма и для всего международного сообщества, потому что многие понимают правильность выбора крымчан", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, решение крымчан воссоединиться с Россией было справедливым и правильным, и международное сообщество все больше это осознает.