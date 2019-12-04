Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T15:24+0300
https://ria.ru/20191204/1561959822.html
В Совфеде прокомментировали позицию Казахстана по Крыму
https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1036x0_80_0_0_48679405d6154685f2c3c1d8504e611f.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали позицию Казахстана по Крыму

15:24 04.12.2019
6344
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерным отказ Казахстана считать воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией. Аннексия, по его словам, это слишком тяжелое слово применительно к Крыму.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Вчера, 15:22
Поклонская назвала позицию Токаева по Крыму смелой
"Все это закономерные оценки. Проходит время, начинают разбираться, и нормальные, правильные голоса раздаются уже со всех сторон. Это плюс для Крыма и для всего международного сообщества, потому что многие понимают правильность выбора крымчан", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, решение крымчан воссоединиться с Россией было справедливым и правильным, и международное сообщество все больше это осознает.
"Большинство стран стараются объективно оценить ситуацию в Крыму и понимают, что это не было аннексией. Как раз наоборот было. Крым был аннексированной территорией с 1991 по 2014 год", - подчеркнул сенатор.
6211013
Обсудить 0
Касым-Жомарт ТокаевСергей ЦековКрымРоссияКазахстанВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Порт в Севастополе
На Украине пригрозили Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Встреча членов консорциума Nabucco-West в Софии, Болгария
Как газопровод в обход России стал стратегическим просчетом Запада
Еще раз?: Путин дважды зачитал поздравление из-за выключенного микрофона
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская назвала позицию Токаева по Крыму смелой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Эксперт прокомментировал заявление Токаева о Крыме
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина отравила Америку
Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Берлина
Газораспределительная станция в Львовской области
В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства "Турецкого потока"
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Рабочий на газовой станции на Украине
В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против "Газпрома"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе
01:54Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
Лента новостейМолния