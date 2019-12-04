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Джонсон и Столтенберг отметили незыблемость и единство НАТО
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РИА Новости

Джонсон и Столтенберг отметили незыблемость и единство НАТО

13:56 04.12.2019 (обновлено: 16:47 04.12.2019)
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© REUTERS / Peter Nicholls/PoolГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Уотфорде. 4 декабря 2019
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Уотфорде. 4 декабря 2019
© REUTERS / Peter Nicholls/Pool
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Уотфорде. 4 декабря 2019
УОТФОРД (графство Хартфордшир, Англия), 4 дек – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает главной задачей юбилейного саммита лидеров НАТО "усиление единства во имя общей цели" и принятие дальнейших шагов по обеспечению мира и безопасности.
Саммит лидеров НАТО проходит на фоне внутренних распрей: накануне встречи ее участники комментировали недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона относительно "смерти мозга" альянса, напряженные отношения у многих сложились с президентом США Дональдом Трампом.
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"Эта встреча станет возможностью усилить единство во имя общей цели и принять новые шаги, необходимые для следующих 70 лет мира и безопасности", - сказал Джонсон, выступая на открытии саммита.
Он подчеркнул, что члены альянса привержены его основной задаче коллективной обороны.
"Мы никогда не отворачиваемся от обсуждения новой реальности", - сказал Джонсон, добавив, что борьба с терроризмом стала одним из основных направлений деятельности альянса и что альянс обеспечивает безопасность почти миллиарда человек.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступавший первым, также подчеркнул незыблемость для членов НАТО принципа "один за всех и все за одного" и назвал НАТО "самым успешным альянсом в истории", ставшим таковым, по его мнению, благодаря своей способности меняться вместе с окружающим миром.
Открытию саммита предшествовало традиционное фотографирование лидеров стран НАТО.
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Саммит НАТО в ЛондонеЭммануэль МакронБорис ДжонсонДональд ТрампНАТОЙенс СтолтенбергБезопасностьВ мире
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