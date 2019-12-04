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Религия и мировоззрение
2019-12-04T17:53+0300
https://ria.ru/20191204/1561952481.html
В РПЦ назвали законопроект о домашнем насилии неприемлемым
https://cdn24.img.ria.ru/images/156163/09/1561630927_0:0:6188:3481_1036x0_80_0_0_3b67fa2344bbdbb04623a5b86ba5de09.jpg
РИА Новости

В РПЦ назвали законопроект о домашнем насилии неприемлемым

13:39 04.12.2019 (обновлено: 17:53 04.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛюди гуляют по набережной
Люди гуляют по набережной
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодателей отказаться от рассмотрения и принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем варианте.
В заявлении, опубликованном на сайте комиссии, говорится, что документ "содержит целый ряд правовых дефектов", а его положения противоречат "основаниям российского права".
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По мнению авторов заявления, нормы законопроекта на практике приведут "к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей", а в документе содержатся "положения явно коррупциогенного характера".
Как отметили в Церкви, законопроект направлен на создание новой системы правовых норм, параллельных существующим нормам уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях.
"Эта новая система правовых норм предполагает существенное поражение граждан в их правах (в том числе семейных), сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее. При этом она исходит из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых "нарушителями", — заявили в комиссии.
В РПЦ добавили, что, в силу неопределенности норм законопроекта, практически любое нормальное человеческое действие могут признать семейно-бытовым насилием, а любого совершеннолетнего человека объявить нарушителем и подвергнуть мерам профилактики.
Помимо этого, законопроект несовместим с традиционными духовно-нравственными ценностями, говорится в заявлении.
"В частности, он имеет явную антисемейную направленность, умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни, рождение и воспитание детей в сравнении с остальными. Несправедливо обременяя семейных людей и родителей, законопроект тем самым фактически вводит особое наказание за семейную жизнь", — отмечают в РПЦ.
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28 ноября, 11:03Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали открыто обсудить законопроект о семейном насилии
По мнению профильной патриаршей комиссии, законопроект создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов. В случае его принятия, отметили в Церкви, "каждый сможет в любой момент, без реальных оснований воспользоваться возможностями системы "профилактики семейно-бытового насилия" против своих близких".

"В сочетании с уже существующими нормами российского законодательства (некоторые из которых далеко не совершенны) законопроект создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, разлучения детей и родителей", — говорится в заявлении.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Успенском соборе Кремля назвал опасными тенденции по вторжению в семейную жизнь извне.
"Борясь с употреблением силы в разрешении семейных конфликтов, мы не должны допускать вторжения в семейное пространство чужих людей", — подчеркнул он.
На сайте Совфеда 29 ноября опубликовали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Согласно документу, суд может запретить виновному контактировать со своей жертвой и обязать его покинуть общее жилье. Также предусматривается, что жертвам насилия окажут необходимую помощь, будут проводить работу по правовому просвещению.
Общественное обсуждение проекта продлится до 15 декабря.
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29 ноября, 21:04Сказано в эфире
Задачи наказать нет. Сенатор пояснила суть закона о домашнем насилииВремя обсуждения законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия продлено до 15 декабря. Об основном назначении документа в эфире радио Sputnik рассказала член Совета Федерации Инна Святенко.
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Обсудить 86
Религия и мировоззрениеЗаконопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеРусская православная церковьРоссияОбщество
Популярные комментарии
РПЦ руководствуется книгой "Домострой". А там меж строк читается: "Бей бабу молотом - будет баба золотом".
4 декабря, 14:03
Д Денис Хорошев
90900374
Хорошие юристы в патриархии, это ещё по делу о "патриаршей пыли" было понятно.) Но очень сомнительно, что РПЦ реально выступает за человеческую свободу.
4 декабря, 13:49
Hell Cat
54300352
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