В РПЦ назвали законопроект о домашнем насилии неприемлемым

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодателей отказаться от рассмотрения и принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем варианте.

заявлении , опубликованном на сайте комиссии, говорится, что документ "содержит целый ряд правовых дефектов", а его положения противоречат "основаниям российского права".

По мнению авторов заявления, нормы законопроекта на практике приведут "к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей", а в документе содержатся "положения явно коррупциогенного характера".

Как отметили в Церкви , законопроект направлен на создание новой системы правовых норм, параллельных существующим нормам уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях.

"Эта новая система правовых норм предполагает существенное поражение граждан в их правах (в том числе семейных), сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее. При этом она исходит из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых "нарушителями", — заявили в комиссии.

В РПЦ добавили, что, в силу неопределенности норм законопроекта, практически любое нормальное человеческое действие могут признать семейно-бытовым насилием, а любого совершеннолетнего человека объявить нарушителем и подвергнуть мерам профилактики.

Помимо этого, законопроект несовместим с традиционными духовно-нравственными ценностями, говорится в заявлении.

"В частности, он имеет явную антисемейную направленность, умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни, рождение и воспитание детей в сравнении с остальными. Несправедливо обременяя семейных людей и родителей, законопроект тем самым фактически вводит особое наказание за семейную жизнь", — отмечают в РПЦ.

По мнению профильной патриаршей комиссии, законопроект создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов. В случае его принятия, отметили в Церкви, "каждый сможет в любой момент, без реальных оснований воспользоваться возможностями системы "профилактики семейно-бытового насилия" против своих близких".

"В сочетании с уже существующими нормами российского законодательства (некоторые из которых далеко не совершенны) законопроект создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, разлучения детей и родителей", — говорится в заявлении.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Успенском соборе Кремля назвал опасными тенденции по вторжению в семейную жизнь извне.

"Борясь с употреблением силы в разрешении семейных конфликтов, мы не должны допускать вторжения в семейное пространство чужих людей", — подчеркнул он.

На сайте Совфеда 29 ноября опубликовали законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Согласно документу, суд может запретить виновному контактировать со своей жертвой и обязать его покинуть общее жилье. Также предусматривается, что жертвам насилия окажут необходимую помощь, будут проводить работу по правовому просвещению.