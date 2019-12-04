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Религия и мировоззрение
2019-12-04T17:48+0300
https://ria.ru/20191204/1561960547.html
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект против домашнего насилия
https://cdn23.img.ria.ru/images/151813/10/1518131005_0:0:2954:1663_1036x0_80_0_0_f1e68e5400fe55a2af0bdf7a83689e88.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект против домашнего насилия

15:42 04.12.2019 (обновлено: 17:48 04.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Успенском соборе Кремля назвал опасными тенденции в законодательстве, которые предполагают вторжение в семейную жизнь извне.
Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
Согласно документу, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
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"Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье, но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе, и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-то добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье", - сказал патриарх Кирилл.
Он назвал недопустимым вторжение в мир семьи. "Семья – это союз двух людей, которые вступили в брак по любви, у которых дети и которые лично несут ответственность перед Богом и обществом за состояние семьи. Непозволительно, вторгаясь в семейную жизнь, разрушать основы семейных отношений. Поэтому борясь с употреблением силы в разрешении семейных конфликтов, мы не должны допускать вторжения в семейное пространство чужих людей с бог знает какими целями и мыслями", - заключил патриарх Кирилл.
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Комментируя законопроект, спикер СФ Валентина Матвиенко ранее заявляла, что его главная цель - "создание эффективной государственной системы профилактики бытового насилия". При этом Матвиенко подчеркивала, что в обществе эта тема воспринимается "неоднозначно". По ее словам, разработчики будут "стараться найти баланс, который нашел бы эффективные меры борьбы с этим злом (домашним насилием – ред.) и при этом не допускал бы вмешательства в дела семьи, перегибов здесь".
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Религия и мировоззрениеМоскварелигияЗаконопроект против домашнего насилиядомашнее насилиеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияОбщество
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