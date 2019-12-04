Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект против домашнего насилия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выпускает голубей после богослужения в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в Успенском соборе Кремля назвал опасными тенденции в законодательстве, которые предполагают вторжение в семейную жизнь извне.

Ранее на сайте Совфеда был опубликован законопроект , подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".

Согласно документу, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.

"Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье, но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе, и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций, или каких-то добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье", - сказал патриарх Кирилл.

Он назвал недопустимым вторжение в мир семьи. "Семья – это союз двух людей, которые вступили в брак по любви, у которых дети и которые лично несут ответственность перед Богом и обществом за состояние семьи. Непозволительно, вторгаясь в семейную жизнь, разрушать основы семейных отношений. Поэтому борясь с употреблением силы в разрешении семейных конфликтов, мы не должны допускать вторжения в семейное пространство чужих людей с бог знает какими целями и мыслями", - заключил патриарх Кирилл.

При этом он указал на то, что в Русскую церковь часто обращаются люди и на исповеди рассказывают о "нарушении взаимопонимания между супругами, от которого страдают дети". Он указал на роль Церкви в решении внутрисемейных конфликтов и призвал священников, если нужно "добиваться даже встречи с обоими супругами, чтобы иметь возможность пасторским словом и любовью уврачевать этот конфликт".