Вице-спикер СФ раскритиковал роль ЕС в переговорах по Косово

"Роль посредника заключается не в том, чтобы продавливать позицию одной страны, а в том, чтобы создать максимально комфортные условия, в том числе политические, психологические, если хотите, чтобы сближать эти позиции. Если посредник занимает ту или иную сторону, как правило, из этого ничего не выходит", - заявил Умаханов РИА Новости, отвечая на вопрос, не настало ли сейчас время подключать новых игроков, например, Россию или США, для активизации переговоров Белграда и Приштины и согласен ли он с оценкой, что посредничество Брюсселя по сути провалилось.