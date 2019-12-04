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Вице-спикер СФ раскритиковал роль ЕС в переговорах по Косово
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РИА Новости

Вице-спикер СФ раскритиковал роль ЕС в переговорах по Косово

13:20 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации Ильяса Умаханов на III Международном Ливадийском форуме в Ялте
Заместитель председателя Совета Федерации Ильяса Умаханов на III Международном Ливадийском форуме в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов раскритиковал посредническую роль ЕС в переговорах между Белградом и Приштиной.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на днях, что Россия могла бы стать независимым арбитром на этих переговорах.
"Роль посредника заключается не в том, чтобы продавливать позицию одной страны, а в том, чтобы создать максимально комфортные условия, в том числе политические, психологические, если хотите, чтобы сближать эти позиции. Если посредник занимает ту или иную сторону, как правило, из этого ничего не выходит", - заявил Умаханов РИА Новости, отвечая на вопрос, не настало ли сейчас время подключать новых игроков, например, Россию или США, для активизации переговоров Белграда и Приштины и согласен ли он с оценкой, что посредничество Брюсселя по сути провалилось.
"Надо быть беспристрастным, объективным и руководствоваться интересами народов, а не интересами правящей верхушки, применительно к тому, по крайней мере, как это делает Европейский Союз", - подчеркнул собеседник агентства.
Хашим Тачи
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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Ильяс УмахановСовет Федерации РФЕвросоюзВладимир ЖириновскийКосовоБелград (город)ПриштинаВ мире
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