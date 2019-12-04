В МВД рассказали о мужчине, угрожавшем ростовским полицейским

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Мужчина, который обстрелял полицейский патруль в Красносулинском районе Ростовской области и был ликвидирован, ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщает ГУМВД России по региону.
Ранее СУСК России по региону сообщило, что во вторник сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение ПДД. Пока полицейские составляли протокол на водителя, к ним подошел мужчина и потребовал его отпустить, а потом достал предмет, похожий на пистолет "Макарова", направил его на полицейского.
По данным областного СК, полицейский потребовал бросить оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух. После того, как мужчина проигнорировал требования, полицейский несколько раз выстрелил на поражение, мужчина скончался, отмечало следствие.
"Установлено, что погибший - 24-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Назначено проведение служебной проверки. Устанавливается правомерность применения полицейскими табельного оружия", - говорится в информации областного главка МВД.
Кроме того, по данным полиции, после того, как сотрудники ДПС попросили мужчину предъявить документы, он открыл по ним огонь. Уголовное дело возбуждено по статье "угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".