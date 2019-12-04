В МВД рассказали о мужчине, угрожавшем ростовским полицейским

Ранее СУСК России по региону сообщило, что во вторник сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение ПДД. Пока полицейские составляли протокол на водителя, к ним подошел мужчина и потребовал его отпустить, а потом достал предмет, похожий на пистолет "Макарова", направил его на полицейского.

По данным областного СК, полицейский потребовал бросить оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух. После того, как мужчина проигнорировал требования, полицейский несколько раз выстрелил на поражение, мужчина скончался, отмечало следствие.

"Установлено, что погибший - 24-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Назначено проведение служебной проверки. Устанавливается правомерность применения полицейскими табельного оружия", - говорится в информации областного главка МВД.