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Под Ростовом полицейский застрелил мужчину, угрожавшего инспектору ДПС
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РИА Новости

Под Ростовом полицейский застрелил мужчину, угрожавшего инспектору ДПС

11:23 04.12.2019 (обновлено: 16:37 04.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 4 дек — РИА Новости. Сотрудник полиции в Ростовской области ликвидировал мужчину, который угрожал выстрелить из пистолета в инспектора ДПС, сообщает в среду пресс-служба СУСК России по региону.
По информации ведомства, во вторник в Красносулинском районе Ростовской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Пока полицейские составляли протокол на водителя, к ним подошел мужчина, на поясе которого висел нож, и потребовал его отпустить. В ответ инспекторы потребовали у подошедшего человека документы, но тот достал предмет, похожий на пистолет Макарова, и направил его на полицейского.

"С целью пресечения противоправных действий гражданина сотрудник полиции потребовал бросить оружие и произвел из своего табельного оружия предупредительный выстрел в воздух. В связи с тем что мужчина проигнорировал законные требования, полицейский произвел несколько выстрелов на поражение", — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что от полученных ранений мужчина скончался, возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
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Красносулинский районРоссияСледственный комитет РФРостовРостовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Странная история. Со слов полицейских выходит что застреленный достал пистолет и стал целиться в полицейских, но вместо того чтобы стрелять спокойно дождался пока те достанут оружие, произведут предупредительный выстрел в воздух и застрелят его самого. Как-то странно это.
4 декабря, 12:07
Алексей Тот самый
75230140
Надо помнить что Ростовская область одна из самых коррумпированных в России. Посмотрите кто у них пресс-секретарь (Мария Лиман).
4 декабря, 12:08
Алексей Тот самый
54120121
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