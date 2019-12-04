Под Ростовом полицейский застрелил мужчину, угрожавшего инспектору ДПС

ВОЛГОГРАД, 4 дек — РИА Новости. Сотрудник полиции в Ростовской области ликвидировал мужчину, который угрожал выстрелить из пистолета в инспектора ДПС, сообщает в среду пресс-служба СУСК России по региону.
По информации ведомства, во вторник в Красносулинском районе Ростовской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Пока полицейские составляли протокол на водителя, к ним подошел мужчина, на поясе которого висел нож, и потребовал его отпустить. В ответ инспекторы потребовали у подошедшего человека документы, но тот достал предмет, похожий на пистолет Макарова, и направил его на полицейского.
"С целью пресечения противоправных действий гражданина сотрудник полиции потребовал бросить оружие и произвел из своего табельного оружия предупредительный выстрел в воздух. В связи с тем что мужчина проигнорировал законные требования, полицейский произвел несколько выстрелов на поражение", — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что от полученных ранений мужчина скончался, возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".