Под Ростовом полицейский застрелил мужчину, угрожавшего инспектору ДПС

По информации ведомства, во вторник в Красносулинском районе Ростовской области сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Пока полицейские составляли протокол на водителя, к ним подошел мужчина, на поясе которого висел нож, и потребовал его отпустить. В ответ инспекторы потребовали у подошедшего человека документы, но тот достал предмет, похожий на пистолет Макарова, и направил его на полицейского.