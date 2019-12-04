Вице-спикер СФ рассказал о посредничестве между Пхеньяном и Сеулом

"Контакты у нас достаточно устойчивые. Сейчас формируется план межпарламентского взаимодействия на 2020 год, и мы обобщаем все предложения, которые исходят, в том числе, от наших коллег из КНДР и из Республики Корея. Более того, целый ряд мероприятий крупного международного масштаба планируется, как, например, заседание межпарламентского союза, где та и другая делегация принимают участие, и это возможность максимально содействовать подобного рода встречам напрямую", - сказал Умаханов.