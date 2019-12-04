Вице-спикер СФ рассказал о посредничестве между Пхеньяном и Сеулом

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москва не будет снижать темпов межпарламентского посредничества между Сеулом и Пхеньяном, сейчас стороны прорабатывают график визитов на 2020 год, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.
"Контакты у нас достаточно устойчивые. Сейчас формируется план межпарламентского взаимодействия на 2020 год, и мы обобщаем все предложения, которые исходят, в том числе, от наших коллег из КНДР и из Республики Корея. Более того, целый ряд мероприятий крупного международного масштаба планируется, как, например, заседание межпарламентского союза, где та и другая делегация принимают участие, и это возможность максимально содействовать подобного рода встречам напрямую", - сказал Умаханов.
Он пояснил, что эти контакты могут носить формальный или неформальный характер, но чем больше таких встреч," "тем важнее и эффективнее получается находить какие-то точки соприкосновения".
"Поэтому мы не будем снижать темпов такого рода посредничества. Этот вопрос в поле зрения Валентины Ивановны Матвиенко, которая в течение очень короткого времени успела съездить в одну Корею и в другую Корею, максимально содействуя – по парламентской линии - сближению позиций, абсолютно понимая, конечно, что главное решение принимается на уровне глав государств после консультаций внешнеполитических ведомств", - добавил вице-спикер Совфеда.
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Отвечая на вопрос, есть ли уже примерные даты визита парламентской делегации РФ в Пхеньян в 2020 году, Умаханов заявил, что необходимо получить приглашение и нужно согласовать повестку дня.
"Эта работа, которой мы сейчас занимаемся", - резюмировал он.