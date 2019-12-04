В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Константин Косачев. Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда

Посольство РФ в США заявило, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы. Так, ранее не получили визы представители Федерального казначейства РФ, а также МИД.

"Разумеется, это еще один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий. И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала" - а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве, и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай", - сказал сенатор.

Но, во всяком случае, "самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего: протрезвеют – поговорим", - отметил он.

Косачев также призвал не искать в информации об очередной невыдаче посольством США виз членам российской делегации какой-то особый смысл: "а почему именно Федеральное казначейство? Почему именно сейчас? И тому подобное..".

"Дубина" американских санкций, во-первых, бессмысленна и беспощадна, как тот самый русский бунт. Во-вторых, слепа и неразборчива, как и положено столь неуклюжему инструменту "международного диалога". Поэтому под ее удар может попасть каждый", - сказал политик.

По его словам, здесь нужно вспоминать логику не демократических, а тоталитарных государств: важно не наказать, а показать – продемонстрировать решительность и постоянство в борьбе с врагами государства.

"Понятно, что сейчас почти все происходящее имеет сугубо внутреннее звучание на фоне разворачивающегося шоу с импичментом (президенту США) Дональду Трампу. И хотя в самих США страсти кипят, появляются какие-то новые "свидетельства", кто-то меняет показания, короче – все по законам Голливуда, то за пределами Америки, мне кажется, мало кто следит за этой эпопеей в деталях, поскольку происходящее все больше напоминает какие-то местечковые дрязги, а не политику сверхдержавы", - отметил Косачев.