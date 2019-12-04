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https://ria.ru/20191204/1561941335.html
В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

09:44 04.12.2019 (обновлено: 11:24 04.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Посольство РФ в США заявило, что американские власти последовательно ограничивают въезд российских официальных лиц и срывают переговорные форматы. Так, ранее не получили визы представители Федерального казначейства РФ, а также МИД.
"Разумеется, это еще один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий. И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала" - а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве, и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай", - сказал сенатор.
Но, во всяком случае, "самим инициаторам подобных репрессалий в России точно делать пока нечего: протрезвеют – поговорим", - отметил он.
Косачев также призвал не искать в информации об очередной невыдаче посольством США виз членам российской делегации какой-то особый смысл: "а почему именно Федеральное казначейство? Почему именно сейчас? И тому подобное..".
Олег Морозов
Вчера, 09:48
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"Дубина" американских санкций, во-первых, бессмысленна и беспощадна, как тот самый русский бунт. Во-вторых, слепа и неразборчива, как и положено столь неуклюжему инструменту "международного диалога". Поэтому под ее удар может попасть каждый", - сказал политик.
По его словам, здесь нужно вспоминать логику не демократических, а тоталитарных государств: важно не наказать, а показать – продемонстрировать решительность и постоянство в борьбе с врагами государства.
"Понятно, что сейчас почти все происходящее имеет сугубо внутреннее звучание на фоне разворачивающегося шоу с импичментом (президенту США) Дональду Трампу. И хотя в самих США страсти кипят, появляются какие-то новые "свидетельства", кто-то меняет показания, короче – все по законам Голливуда, то за пределами Америки, мне кажется, мало кто следит за этой эпопеей в деталях, поскольку происходящее все больше напоминает какие-то местечковые дрязги, а не политику сверхдержавы", - отметил Косачев.
И "прилетевший" вдруг из этих дрязг запрет на въезд сотрудникам российского казначейства – из той же мелочной и бессмысленной серии, добавил он. "Ей богу – за сверхдержаву обидно", - заключил сенатор.
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Невыдача виз США делегатам из РоссииСовет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Какие последствия? Кто это говорит, Косачёв? Который как и весь МИД и гарант боятся жестко отстаивать свои интересы. Вы дипсобственность почему не вернули? Почему в суды иски не подали, хотя обещали? Так что лучше не позорьтесь очередной раз. Молчите.
4 декабря, 09:48
Стас Титов
4343105
Сколько бабла уходит на такие "поездочки",а унижения?Что не можем им ответить достойно кроме показа нового вооружения?Никак не можем запретить пролеты над нашей территорией их самолетов из Афганистана,которым часто эксперты грозились?Сидите уже и обтекайте,ничего вы не можете,одно словоблудие
4 декабря, 11:50
Анна Корн
2843015
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