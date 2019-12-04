США вновь отказали в выдаче виз делегации из России

"Дубина" американских санкций, во-первых, бессмысленна и беспощадна, как тот самый русский бунт. Во-вторых, слепа и неразборчива, как и положено столь неуклюжему инструменту "международного диалога". Поэтому под ее удар может попасть каждый. <...> Когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала" — а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве <...>, — думаю, нужно будет припомнить и этот случай", — сказал сенатор.