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2019-12-04T15:13+0300
https://ria.ru/20191204/1561938141.html
США вновь отказали в выдаче виз делегации из России
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РИА Новости

США вновь отказали в выдаче виз делегации из России

04:28 04.12.2019 (обновлено: 15:13 04.12.2019)
90934
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России и дипломату Олегу Мальгинову, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
Уточняется, что делегация казначейства должна была приехать в американскую столицу 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.
Олег Морозов
Вчера, 09:48
США объявили России беспрецедентную визовую войну, заявил Морозов
"Госдеп также воспрепятствовал посещению Молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 года директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым", — добавили в посольстве.
Дипломаты обвинили Вашингтон в последовательном ограничении въезда российских официальных лиц и срыве "важнейших переговорных форматов".

"На сайте посольства США в Москве до сих пор размещено заявление, перекладывающее вину за развязывание "визовой войны" на Россию. Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с ног на голову", — подчеркнули в дипмиссии.

Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, очередной отказ российской делегации в визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий.

"Дубина" американских санкций, во-первых, бессмысленна и беспощадна, как тот самый русский бунт. Во-вторых, слепа и неразборчива, как и положено столь неуклюжему инструменту "международного диалога". Поэтому под ее удар может попасть каждый. <...> Когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала" — а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве <...>, — думаю, нужно будет припомнить и этот случай", — сказал сенатор.

Соединенные Штаты ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
В ответ Россия предложила перевести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи.
Глава российского МИД Сергей Лавров в связи с последним визовым скандалом между Россией и США предположил, что "придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН". Он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время прозорливо предлагал Сочи в качестве штаб-квартиры организации.
Здание Министерства иностранных дел РФ
27 ноября, 12:35
В МИД призвали решить визовую проблему из-за действий США
39810081426869
Обсудить 114
МИД РФФедеральное казначейство РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну и хорошо Меньше денег будет истрачено
4 декабря, 05:27
226909
1441401316
Визы ладно, от амеров все можно ожидать. Что там казначейство "забыло"?
4 декабря, 05:16
Иван Дуллин
133830319
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