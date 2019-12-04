Американская United заменит старые "боинги" на 50 новых "аэробусов"

Самолеты Airbus заменят 53 имеющихся у компании лайнера Boeing 757. Решение принято на фоне продолжающихся проблем Boeing, чьи новейшие лайнеры 737 MAX не поднимаются в воздух с марта нынешнего года после двух авиакатастроф в Эфиопии и в Индонезии.
A321XLR — это последняя модификация модели A321neo. Самолет потребляет на 30% меньше топлива на пассажира, чем модели предыдущего поколения. Он также отличается рекордным радиусом полета для узкофюзеляжных самолетов - до 4,7 тысячи морских миль (8,7 тысячи километров). В частности, самолет позволяет осуществлять беспосадочные перелеты из восточной части CША в Европу.
По заявлению исполнительного вице-президента United Эндрю Носеллы, новая модель позволит авиакомпании расширить сеть маршрутов и даст пассажирам больше выбора в их путешествиях. Низкое энергопотребление самолета позволит авиакомпании продвигаться к своей цели — снизить выбросы двуокиси углерода на 50% к 2050 году по сравнению с 2005 годом.
Авиакомпания не сообщила, в какую сумму обошлась покупка.