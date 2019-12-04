Американская United заменит старые "боинги" на 50 новых "аэробусов"

ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Одна из крупнейших авиакомпаний мира американская United объявила, что заменит старые модели самолетов Одна из крупнейших авиакомпаний мира американская United объявила, что заменит старые модели самолетов Boeing новыми Airbus A321XLR - 50 таких машин закупят начиная с 2024 года.

Самолеты Airbus заменят 53 имеющихся у компании лайнера Boeing 757. Решение принято на фоне продолжающихся проблем Boeing, чьи новейшие лайнеры 737 MAX не поднимаются в воздух с марта нынешнего года после двух авиакатастроф в Эфиопии и в Индонезии.

A321XLR — это последняя модификация модели A321neo. Самолет потребляет на 30% меньше топлива на пассажира, чем модели предыдущего поколения. Он также отличается рекордным радиусом полета для узкофюзеляжных самолетов - до 4,7 тысячи морских миль (8,7 тысячи километров). В частности, самолет позволяет осуществлять беспосадочные перелеты из восточной части CША в Европу.

По заявлению исполнительного вице-президента United Эндрю Носеллы, новая модель позволит авиакомпании расширить сеть маршрутов и даст пассажирам больше выбора в их путешествиях. Низкое энергопотребление самолета позволит авиакомпании продвигаться к своей цели — снизить выбросы двуокиси углерода на 50% к 2050 году по сравнению с 2005 годом.