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2019-12-04T12:58+0300
https://ria.ru/20191204/1561938008.html
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"
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РИА Новости

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"

04:18 04.12.2019 (обновлено: 12:58 04.12.2019)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек — РИА Новости. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
Так он прокомментировал в интервью РИА Новости заявление украинского МИД о том, что Киев рассчитывает использовать возможные американские санкции как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.

"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.

Он не исключил, что Германия примет контрмеры, если Вашингтон введет санкции против "Северного потока — 2". По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский сжиженный природный газ.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Американский конгресс планирует остановить проект "Северный поток — 2" через закон о национальной обороне на 2020 год. При этом окончательного согласия между палатой представителей и сенатом по этому вопросу пока нет.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Украина активно выступает против проекта, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа. Ее поддерживают Польша, Латвия и Литва, считающие "Северный поток — 2" политическим проектом, а также США, продвигающие в ЕС свой СПГ.
Россия неоднократно заявляла, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий и конкурентный проект, который не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину.
Читайте интервью полностью >>
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
12148068104743
Обсудить 64
Ситуация на УкраинеСеверный поток — 2Бундестаг ГерманииУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина как та сучонка с течкой
4 декабря, 04:50
Олег 84
419391316188
Меньше надо поддерживать бандитов, тогда и критиковать никого не будет необходимости. ))
4 декабря, 04:58
VTVass1ly Terkin
33660201
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