В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 4 дек — РИА Новости. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержкупозиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.

Так он прокомментировал в интервью РИА Новости заявление украинского МИД о том, что Киев рассчитывает использовать возможные американские санкции как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.

"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.

Он не исключил, что Германия примет контрмеры, если Вашингтон введет санкции против "Северного потока — 2". По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский сжиженный природный газ.

Американский конгресс планирует остановить проект "Северный поток — 2" через закон о национальной обороне на 2020 год. При этом окончательного согласия между палатой представителей и сенатом по этому вопросу пока нет.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Украина активно выступает против проекта, так как опасается потерять доходы от транзита российского газа. Ее поддерживают Польша, Латвия и Литва, считающие "Северный поток — 2" политическим проектом, а также США, продвигающие в ЕС свой СПГ.