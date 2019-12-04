Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T11:00+0300
https://ria.ru/20191204/1561909426.html
Клаус Эрнст: американцев не касается энергетическая политика Германии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156190/80/1561908025_0:71:2964:1738_1036x0_80_0_0_6a25954ee579c9e0af96d89b5fff2d02.jpg
РИА Новости

Клаус Эрнст: американцев не касается энергетическая политика Германии

11:00 04.12.2019
8856
© AP Photo / Frank HormannПредседатель партии "Левые" Клаус Эрнст
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
© AP Photo / Frank Hormann
Немецкий бундесрат (федеральный совет) до конца декабря намерен принять решение по законопроекту, регулирующему имплементацию поправок к Газовой директиве ЕС в законодательстве Германии. Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространены на "Северный поток-2" в его завершающей части — отрезке в 12 морских миль у берегов ФРГ. Одновременно Германии предоставлено право законодательного регулирования в отношении газопровода. Может ли "Северный поток-2" быть выведен из-под требований Газовой директивы ЕС, есть ли юридические основания для отказа от ввода газопровода в эксплуатацию, допустимы ли санкции США против "Северного потока-2" и как можно оценить позицию Киева по данному вопросу – на эти и другие вопросы РИА Новости ответил председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
— 13 ноября в германском бундестаге была принята поправка к закону об энергетике в соответствии с Газовой директивой ЕС. Теперь немецкий регулятор определит распространение действия директивы на газопровод "Северный поток-2". Как вы это оцениваете?
— Я бы предпочел, чтобы директива ЕС не применялась к этому газопроводу. Однако был достигнут компромисс на уровне ЕС, прежде всего с Францией, и бундестаг включил этот компромисс в национальное законодательство. Это означает, что ФРГ получила полномочия регулировать "анбандлинг" (правило, когда компания, поставляющая газ, не сможет владеть участком трубопровода в определенных водах стран ЕС, в случае с "Северным потоком-2" – германских. – Прим. ред.) на отрезке в 12 морских миль трубопровода. Федеральное сетевое агентство занимается этой работой.
— Может ли "Северный поток-2" быть полностью или частично выведенным из-под европейского регулирования, например, из правила "анбандлинга" на отрезке в 12 морских миль?
— Есть две возможности. Федеральное сетевое агентство может решить, что все остается, как было. Это означает, что "Северный поток" продолжает эксплуатировать трубопровод. Многое говорит за этот вариант, потому что это было коммерческой основой для строительства трубопровода. Изменение условий во время строительства является дополнительным бременем для консорциума, поэтому можно предположить, что Федеральное сетевое агентство, учитывая этот факт, могло бы интерпретировать применение европейского права таким образом. Если нет — есть другой вариант, что последние несколько километров будут переданы другим операторам. Оба варианта возможны и осуществимы.
Руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов
28 ноября, 15:01
Эксперт: "Северному потоку-2" уже ничто не может помешать
— Ждете ли вы, что законодательное регулирование для "Северного потока-2" пройдет по плану? Видите ли вы опасность в том, что задержка решения по "Северному потоку-2" может отложить ввод газопровода в эксплуатацию?
— Я не могу представить себе, что это приведет к отсрочке. Строительство трубопровода одобрено, в настоящее время нет никаких юридических оснований, которые бы препятствовали "Северному потоку-2". То, что трубопровод не будет введен в эксплуатацию, я считаю невозможным.
— Может ли вопрос о возможных санкциях США против "Северного потока-2" сыграть роль в регулировании?
— Нет, Федеральное сетевое агентство не ведет дел с США и не должно принимать во внимание санкции, которыми угрожают США. Федеральное правительство считает эти санкции противоречащими международному праву, они экстерриториальны. Американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику. В этой связи эти санкции, которыми угрожают, абсолютно недопустимы. Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах. Можно было бы повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
2 декабря, 08:44Сказано в эфире
Мнение: у США – "две причины" для санкций против "Северного потока-2"США готовят санкционную уловку против "Северного потока – 2", пишут немецкие СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов прокомментировал ситуацию.
— В МИД Украины заявили, что в Киеве эти возможные санкции США против "Северного потока-2" рассматривают в качестве дополнительного инструмента в переговорах по новому газовому контракту между Россией и Украиной. Как вы оцениваете это?
— Если это так, то я думаю, что это неприемлемо. Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь. Федеральное правительство занимает позицию, согласно которой Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении. Но тогда Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок. Это предпосылки для того, чтобы это заработало.
— Не только Украина выступает против "Северного потока-2", некоторые страны Восточной Европы также не поддерживают этот проект. Должны ли эти страны получить право вето в этом вопросе?
— Я считаю, что если кто-то хочет еще большей поддержки со стороны ЕС, будь то Польша или другая страна, то это не может идти посредством дорожного сбора на поставки газа. Немецкий потребитель газа в конечном итоге делал бы тогда финансовые отчисления этим странам. Эти страны должны обратиться в ЕС, тогда поддержка будет предоставлена через соответствующие фонды или нет. Эта поддержка будет тогда выплачиваться из бюджета ЕС, а не потребителями газа в Германии. В противном случае это привело бы к повышению цены на газ в Германии и Европе. Вопрос о цене имеет решающее значение для того, какой газ востребован в ФРГ. До тех пор, пока российский газ значительно дешевле и экологичнее, чем американский газ, добытый методом фрекинга, его покупают в Германии. На тему предполагаемой зависимости от российского газа я хотел бы сказать — русские зависимы тут, по крайней мере, в той же степени, потому что они хотят продавать нам газ. В настоящее время существует широкий консенсус, в том числе в германском бундестаге, о том, что мы хотим российский газ и хотим поддерживать отношения с Россией. Также все больше голосов звучит в поддержку прекращения санкций против России. Это общепартийный подход.
Строительство газопровода Северный поток-2
27 ноября, 21:10
Пушков рассказал о "последней надежде" Киева по "Северному потоку – 2"
— Вы считаете, это вопрос ближайшего будущего?
— Если сейчас из-за политической ситуации на востоке Украины возникнет дальнейшая возможность для разрядки, необходимо обсудить вопрос о санкциях. Не может же быть вечных санкций, это ослабляет Европу и Германию. Я считаю, что США сильно заинтересованы в том, чтобы препятствовать экономическим отношениям между Европой и Россией. Они не заинтересованы в сильной объединенной Европе. Мы знаем, что американцы по-прежнему продуктивно ведут дела с русскими, одновременно не позволяя России торговать с другими. Это недопустимо.
4622003
Обсудить 1
Северный поток — 2ГерманияЕвропаСШАИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Инструктор и начинающий водитель во время практических занятий в автошколе
Автоэксперт поддержал идею об отмене "площадки" в экзамене на права
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Число пострадавших при пожаре в одесском колледже возросло до 26
Деревня во Франции
На еврейском кладбище во Франции осквернили более ста могил
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Кемерово загорелся мебельный центр
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Обрушившийся в Белгородской области дом не подлежит восстановлению
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов объявит полный состав правительства Крыма в среду
Пожарный
В Татарстане локализовали пожар на нефтеперекачивающей станции
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК направил дело против экс-замглавы РКК "Энергия" в суд
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Четырех пострадавших в ДТП в Доминикане доставят в Казань
Сотрудники ДПС
Власти Оренбургской области назвали причину обрушения моста
Прокуратура
В Челябинске замдиректора дома престарелых осудили за взятку
Производство растительного масла
Из Пензенской области в Китай отправили поезд с растительным маслом
Последствия обрушения жилого дома в следствии хлопка бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Белгородской области
Власти назвали возможную причину взрыва в доме в Белгородской области
Лидеры стран НАТО во время ежегодного саммита в отеле Grove в Уотфорде, Великобритания
НАТО подтвердила, что диалог с Россией возможен
Министр энергетики США Рик Перри
Министр энергетики США ушел в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Посол в США рассказал о позиции России по Арктике
01:56Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе
01:54Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
Лента новостейМолния