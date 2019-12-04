Клаус Эрнст: американцев не касается энергетическая политика Германии

Немецкий бундесрат (федеральный совет) до конца декабря намерен принять решение по законопроекту, регулирующему имплементацию поправок к Газовой директиве ЕС в законодательстве Германии. Согласно законопроекту, нормы третьего энергопакета будут распространены на "Северный поток-2" в его завершающей части — отрезке в 12 морских миль у берегов ФРГ. Одновременно Германии предоставлено право законодательного регулирования в отношении газопровода. Может ли "Северный поток-2" быть выведен из-под требований Газовой директивы ЕС, есть ли юридические основания для отказа от ввода газопровода в эксплуатацию, допустимы ли санкции США против "Северного потока-2" и как можно оценить позицию Киева по данному вопросу – на эти и другие вопросы РИА Новости ответил председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

— 13 ноября в германском бундестаге была принята поправка к закону об энергетике в соответствии с Газовой директивой ЕС. Теперь немецкий регулятор определит распространение действия директивы на газопровод "Северный поток-2". Как вы это оцениваете?

— Я бы предпочел, чтобы директива ЕС не применялась к этому газопроводу. Однако был достигнут компромисс на уровне ЕС, прежде всего с Францией, и бундестаг включил этот компромисс в национальное законодательство. Это означает, что ФРГ получила полномочия регулировать "анбандлинг" (правило, когда компания, поставляющая газ, не сможет владеть участком трубопровода в определенных водах стран ЕС, в случае с "Северным потоком-2" – германских. – Прим. ред.) на отрезке в 12 морских миль трубопровода. Федеральное сетевое агентство занимается этой работой.

— Может ли "Северный поток-2" быть полностью или частично выведенным из-под европейского регулирования, например, из правила "анбандлинга" на отрезке в 12 морских миль?

— Есть две возможности. Федеральное сетевое агентство может решить, что все остается, как было. Это означает, что "Северный поток" продолжает эксплуатировать трубопровод. Многое говорит за этот вариант, потому что это было коммерческой основой для строительства трубопровода. Изменение условий во время строительства является дополнительным бременем для консорциума, поэтому можно предположить, что Федеральное сетевое агентство, учитывая этот факт, могло бы интерпретировать применение европейского права таким образом. Если нет — есть другой вариант, что последние несколько километров будут переданы другим операторам. Оба варианта возможны и осуществимы.

— Ждете ли вы, что законодательное регулирование для "Северного потока-2" пройдет по плану? Видите ли вы опасность в том, что задержка решения по "Северному потоку-2" может отложить ввод газопровода в эксплуатацию?

— Я не могу представить себе, что это приведет к отсрочке. Строительство трубопровода одобрено, в настоящее время нет никаких юридических оснований, которые бы препятствовали "Северному потоку-2". То, что трубопровод не будет введен в эксплуатацию, я считаю невозможным.

— Может ли вопрос о возможных санкциях США против "Северного потока-2" сыграть роль в регулировании?

— Нет, Федеральное сетевое агентство не ведет дел с США и не должно принимать во внимание санкции, которыми угрожают США. Федеральное правительство считает эти санкции противоречащими международному праву, они экстерриториальны. Американцев не касается то, как мы формируем нашу энергетическую политику. В этой связи эти санкции, которыми угрожают, абсолютно недопустимы. Федеральное правительство должно защищаться против этого. Если санкции должны помешать эксплуатации трубопровода, необходимо задуматься о контрмерах. Можно было бы повысить пошлины на импортный американский газ, добытый методом фрекинга.

— В МИД Украины заявили, что в Киеве эти возможные санкции США против "Северного потока-2" рассматривают в качестве дополнительного инструмента в переговорах по новому газовому контракту между Россией и Украиной. Как вы оцениваете это?

— Если это так, то я думаю, что это неприемлемо. Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь. Федеральное правительство занимает позицию, согласно которой Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении. Но тогда Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок. Это предпосылки для того, чтобы это заработало.

— Не только Украина выступает против "Северного потока-2", некоторые страны Восточной Европы также не поддерживают этот проект. Должны ли эти страны получить право вето в этом вопросе?

— Я считаю, что если кто-то хочет еще большей поддержки со стороны ЕС, будь то Польша или другая страна, то это не может идти посредством дорожного сбора на поставки газа. Немецкий потребитель газа в конечном итоге делал бы тогда финансовые отчисления этим странам. Эти страны должны обратиться в ЕС, тогда поддержка будет предоставлена через соответствующие фонды или нет. Эта поддержка будет тогда выплачиваться из бюджета ЕС, а не потребителями газа в Германии. В противном случае это привело бы к повышению цены на газ в Германии и Европе. Вопрос о цене имеет решающее значение для того, какой газ востребован в ФРГ. До тех пор, пока российский газ значительно дешевле и экологичнее, чем американский газ, добытый методом фрекинга, его покупают в Германии. На тему предполагаемой зависимости от российского газа я хотел бы сказать — русские зависимы тут, по крайней мере, в той же степени, потому что они хотят продавать нам газ. В настоящее время существует широкий консенсус, в том числе в германском бундестаге, о том, что мы хотим российский газ и хотим поддерживать отношения с Россией. Также все больше голосов звучит в поддержку прекращения санкций против России. Это общепартийный подход.

— Вы считаете, это вопрос ближайшего будущего?