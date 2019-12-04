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2019-12-04T17:26+0300
https://ria.ru/20191204/1561924692.html
Какие фильмы можно увидеть только онлайн
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РИА Новости

Какие фильмы можно увидеть только онлайн

08:00 04.12.2019 (обновлено: 17:26 04.12.2019)
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© AFP 2019 / Mark RalstonСкарлетт Йоханссон на 89-й церемонии вручения Оскара в Лос-Анджелесе
Скарлетт Йоханссон на 89-й церемонии вручения Оскара в Лос-Анджелесе
© AFP 2019 / Mark Ralston
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Егор Беликов. Еще не утихли споры вокруг "Ирландца" Мартина Скорсезе (вышел на Netflix), а уже готовится новая громкая премьера — трагическая полуавтобиографическая мелодрама "Брачная история" Ноа Баумбаха со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером.

Кинотеатр на диване

Бум онлайн-релизов полного метра — новый феномен. Конечно, любой режиссер хотел бы, чтобы его фильм показывали на носителе (экране) как можно больших размеров. И дело не в амбициозности или реализации фаллического комплекса. Просто чем больше экран, тем больше шансов, что зритель различит все детали и сильнее втянется — так работает магия кино. Напротив, если фильм смотрят на телефоне (против чего, собственно, и выступает Скорсезе) в метро, от сюжета куда легче отвлечься.
Не все ленты имеют возможность попасть даже в ограниченный прокат, и он, конечно, несравним с размерами онлайн-аудитории. Многие постановщики идут на компромисс — с совестью, убеждениями, чтобы получить финансирование на фильм.
Причем для Netflix такие проекты, за исключением, быть может, разве что "Ирландца", никогда не становятся приоритетными, ведь это не заведомо хитовые сериалы, которые привлекут внимание подписчиков, желательно — новых. Это не сериал "Ведьмак", не "Карточный домик" — такой проект на доходы стриминг-гиганта почти никак не повлияет.
Кадр из фильма Ирландец
28 ноября, 08:00Культура
Как стать моложе — в фильме "Ирландец" Мартина Скорсезе
В серой зоне фильмов, на которые дают деньги и дальше не ждут от релизов слишком многого, постепенно расцветает современное американское независимое кино.
Эта волна стала заметна в 2017 году, когда на Netflix опубликовали любопытную картину, победителя главного американского инди-фестиваля Sundance, — "В этом мире я больше не чувствую себя как дома". В прошлом году та же платформа выкупила у Paramount "Аннигиляцию", один из самых продвинутых в плане владения киноязыком научно-фантастических фильмов за долгое время.
И вот сегодня новые интересные полные метры выходят в интернете, а не в кинотеатрах, уже практически еженедельно.

С любовью о разводе

"Брачная история" — это онлайн-мейнстрим, один из потенциальных лидеров сезона, участник основного конкурса Венецианского фестиваля (где не получил призов только потому, что жюри, скорее всего, показалось несправедливым награждать какой-то другой американский фильм, кроме "Джокера"). Стоит ожидать номинаций на премию "Оскар" и для Адама Драйвера, и для звезды киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон (это едва ли не лучшая ее роль со времен "Матч-пойнта").
Это трепетная, эмоциональная история, но не любви, а… развода. Театральный режиссер и его любимая актриса завели ребенка, растят его, но что-то идет не так. Сначала они решаются на семейную психотерапию — не помогло. Потом пытаются разойтись по-дружески, наконец, в дело вмешиваются адвокаты (в том числе Лора Дерн, которая претендует на оскаровскую номинацию за эту роль). Наружу выплывают все самые неприятные подробности счастливой, как всем казалось, семейной жизни.
Нам понемногу представляют разные взгляды на окончившуюся любовь примерно так же, как это было сделано в "Вечном сиянии чистого разума". Если сперва зрителю кажется, что все еще поправимо и герои могли бы сойтись обратно, то к концу сквозь слезы в глазах можно разглядеть: возможно, в расставании они найдут себя и все к лучшему.
© Netflix, 2019

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

Кадр из фильма Брачная История(2019)
1 из 5

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

© Netflix, 2019
© Netflix, 2019

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

Кадр из фильма Брачная История(2019)
2 из 5

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

© Netflix, 2019
© Netflix, 2019

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

Кадр из фильма Брачная История(2019)
3 из 5

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

© Netflix, 2019
© Netflix, 2019

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

Кадр из фильма Брачная История(2019)
4 из 5

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

© Netflix, 2019
© Netflix, 2019

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

Кадр из фильма Брачная История(2019)
5 из 5

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

© Netflix, 2019
1 из 5

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

© Netflix, 2019
2 из 5

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

© Netflix, 2019
3 из 5

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

© Netflix, 2019
4 из 5

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

© Netflix, 2019
5 из 5

Кадр из фильма "Брачная история"(2019)

© Netflix, 2019
Историю для тонкого, искреннего фильма об обратной стороне богемной жизни режиссер Ноа Баумбах, один из главных представителей жанра мамблкор (фильмы, в которых основная часть действия — просто разговоры), почерпнул из своей жизни. Он разводился с актрисой Дженнифер Джейсон Ли, они долго и мучительно делили ребенка. То есть тот человек, которого играет Драйвер, — это весьма самокритичная режиссерская автопародия.
На Netflix фильм будет доступен с 6 декабря.

"Два папы"

Из ближайших релизов Netflix особенно интригует картина "Два Папы". Описание напоминает сериал "Молодой Папа" Паоло Соррентино.
Сюжет основан на реальных событиях: два Папы Римских, Бенедикт XVI (Энтони Хопкинс), который отрекся от ватиканского престола, и сменяющий его Франциск (Джонатан Прайс), ведут длинные разговоры о вере в бога и себя.
© Netflix (2019)Энтони Хопкинс в фильме "Два Папы"
Энтони Хопкинс в фильме Два Папы
© Netflix (2019)
Энтони Хопкинс в фильме "Два Папы"

"Отчет о пытках"

На Amazon Prime вышел "Отчет о пытках" (The Report) из конкурса Sundance, там вновь сыграл Адам Драйвер. Это въедливая канцелярская драма о чиновнике-расследователе, который обнаружил в архивах ЦРУ свидетельства о жестоких и неэффективных пытках подозреваемых по всему миру.

Другие онлайн-премьеры

С 6 декабря на Apple TV+ — картина "Хала" о молодой пакистанке в Америке, которая вынуждена привыкать к чуждому окружению. Интригует, как, например, на постере фильма показана эта коллизия: героиня, одетая в традиционный платок, сидит со скейтбордом в руках.
Убийственно продуктивный Стивен Содерберг (трилогия "Друзья Оушена") успел только за последний год выпустить на Netflix сразу два фильма — перегруженный сложной и непонятной в России баскетбольной лексикой "Птица высокого полета" (High Flying Bird) и попавший на конкурс Венецианского фестиваля звездный и остроумный "Прачечная" (The Laundromat) о Панамских офшорах.
© Netflix, 2019Гари Олдман и Антонио Бандерас в фильме "Прачечная"
Гари Олдман и Антонио Бандерас в фильме Прачечная
© Netflix, 2019
Гари Олдман и Антонио Бандерас в фильме "Прачечная"
Наконец, даже взрослая анимация порой попадает в фокус внимания сетевых закупщиков. Удивительная французская работа "Я потеряла свое тело" об ожившей кисти руки, которая пробегает большой город в поисках своего хозяина, напоминает о лучших образчиках авторской мультипликации последних лет. Например — о работах Сильвена Шоме "Иллюзионист" и "Трио из Бельвилля".
Напоследок скажу лишь одно: не бывает маленьких экранов — бывают недалекие зрители.
Реджина Кинг в сериале Хранители (HBO)
9 ноября, 08:00Культура
Какие новые сериалы надо срочно смотреть
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КультураКино и сериалыNetflixЭнтони ХопкинсAppleМартин Скорсезе
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