Какие новые сериалы надо срочно смотреть

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Егор Беликов. В этот уик-энд не выходит ни одного нового фильма, о котором было бы интересно говорить, зато на телевидении и в онлайн-кинотеатрах выбор гораздо больше. О самых любопытных новых сериалах — в материале РИА Новости.

Война платформ

Лучшие режиссеры, продюсеры, сценаристы по всему миру стремятся на ТВ, потому что им там дают больший бюджет и хронометраж. Другой вопрос, что и фестивальное кино, и выходящее в широкий прокат часто оказывается прогрессивнее, экспериментальнее, остроумнее. Причиной тому — разные сценарии потребления: кино желательно смотреть внимательно и на большом экране, а сериалы можно и одним глазом, растягивая на несколько вечеров.

Netflix приучил своих зрителей, что весь сезон появляется в один день целиком. Поэтому удивительно, что корпорация Apple, запустившая несколько дней назад онлайн-кинотеатр — Apple TV+, пошла другим путем. Серии их шоу будут выходить раз в неделю, как на классическом телевидении. Насколько это успешная стратегия при скудности контента по сравнению с тем же Netflix, скоро выяснится.

Леонов на луне

В главном сериале Apple TV+, телевизионно-производственной драме "Утреннее шоу" (The Morning Show), видны бюджет и звезды (Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун). А менее разрекламированный "Ради всего человечества" (For All Mankind) привлекает просто блестящей идеей.

Представьте, что на Луну первыми высадились не американцы — экипаж корабля "Аполлон-11", а советские космонавты. И первый шаг по поверхности спутника Земли делает Алексей Леонов, а не Нил Армстронг. Нам показывают достоверно воссозданную Америку 60-х, погрузившуюся в общенациональную депрессию и апатию.

Инженеры и руководители космической программы NASA, находясь в отчаянии, на правах отстающих, по их выражению, "серебряных медалистов" (имеется в виду, что президент США не поздравляет лично спортсменов, которые на Олимпиаде взяли не золотые медали) запускают вторую внеземную экспедицию. В итоге космическая гонка продолжается.

© Sony Pictures Television (2019) Кадр из сериала "Ради всего человечества" 1 из 3 Кадр из сериала "Ради всего человечества" © Sony Pictures Television (2019) © Sony Pictures Television (2019) Кадр из сериала "Ради всего человечества" 2 из 3 Кадр из сериала "Ради всего человечества" © Sony Pictures Television (2019) © Sony Pictures Television (2019) Кадр из сериала "Ради всего человечества" 3 из 3 Кадр из сериала "Ради всего человечества" © Sony Pictures Television (2019) 1 из 3 Кадр из сериала "Ради всего человечества" © Sony Pictures Television (2019) 2 из 3 Кадр из сериала "Ради всего человечества" © Sony Pictures Television (2019) 3 из 3 Кадр из сериала "Ради всего человечества" © Sony Pictures Television (2019)

Этот сериал — вовсе не державно-патриотическое американское кино. В реальности визит человека на другое небесное тело, важный скорее исторически, чем с научной точки зрения, поднял тонус всей Америки. По версии сценаристов "Ради всего человечества", если бы этот визит совершил Леонов, в тонусе был бы весь мир, и он бы в едином порыве рванул за пределы земной орбиты, избежав затянувшейся гонки вооружений. Это была бы совсем другая история. Особенно любопытно наблюдать за таким сюжетом из России.

Сразу выложили три серии, далее будет выходить по субботам.

Любовь и смерть

Еще один тихий и увлекательный сериал Apple — драмеди "Дикинсон" (Dickinson), где жизнь великой американской поэтессы Эмили Дикинсон превращена в молодежное, совсем не занудно-литературоведческое кино.

Эмили (Хейли Стайнфелд) не вписывалась в литературные стандарты XIX века, поэтому почти не публиковалась при жизни (из более чем тысячи написанных ею стихотворений вышли лишь десять). Ее стихи коротки, пронзительны и грустны. В сериале Дикинсон по ночам встречается и ездит на карете со смертью. Ее играет чернокожий рэпер Уиз Халифа (Wiz Khalifa) — в цилиндре, не подходящих эпохе очках и с косичками. При этом в шоу соблюдены приметы позапрошлого столетия, но фоном играет современная музыка. Так же вольно режиссер Дэвид Гордон Грин обращается со всем остальным: Эмили легко верит в слова князя тьмы о ее творческом бессмертии, целуется с девушкой, фантазирует о куннилингусе на сеновале, по-девичьи ругается с отцом из-за того, что ее стих опубликовали в газете, и в целом подвергает сомнению косные порядки большой сельской семьи тех времен.

© Anonymous Content (2019) Кадр из сериала "Дикинсон" 1 из 3 Кадр из сериала "Дикинсон" © Anonymous Content (2019) © Anonymous Content (2019) Хейли Стайнфелд в сериале "Дикинсон" 2 из 3 Хейли Стайнфелд в сериале "Дикинсон" © Anonymous Content (2019) © Anonymous Content (2019) Кадр из сериала "Дикинсон" 3 из 3 Кадр из сериала "Дикинсон" © Anonymous Content (2019) 1 из 3 Кадр из сериала "Дикинсон" © Anonymous Content (2019) 2 из 3 Хейли Стайнфелд в сериале "Дикинсон" © Anonymous Content (2019) 3 из 3 Кадр из сериала "Дикинсон" © Anonymous Content (2019)

В роли мамы Эмили — бродвейская артистка Джейн Краковски, которая прославилась жуткой улыбкой после шоу "Студия 30". Сестру поэтессы сыграла Анна Барышников — дочь знаменитого танцовщика Михаила Барышникова.

“Дикинсон” вышел в сентябре, и сейчас его можно посмотреть целиком, все десять серий.

Роршах против полиции

Впрочем, главной сериальной премьерой осени стал громкий релиз ключевого кабельного телеканала Америки — HBO, где выходила в том числе "Игра престолов", — "Хранители" (Watchmen).

© ©Amediateka Кадр из сериала "Хранители" (HBO) 1 из 5 Кадр из сериала "Хранители" (HBO) © ©Amediateka © ©Amediateka Реджина Кинг в сериале "Хранители" (HBO) 2 из 5 Реджина Кинг в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka © ©Amediateka Джереми Айронс в сериале "Хранители" (HBO) 3 из 5 Джереми Айронс в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka © ©Amediateka Луис Госсетт в сериале "Хранители" (HBO) 4 из 5 Луис Госсетт в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka © ©Amediateka Кадр из сериала "Хранители" (HBO) 5 из 5 Кадр из сериала "Хранители" (HBO) © ©Amediateka 1 из 5 Кадр из сериала "Хранители" (HBO) © ©Amediateka 2 из 5 Реджина Кинг в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka 3 из 5 Джереми Айронс в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka 4 из 5 Луис Госсетт в сериале "Хранители" (HBO) © ©Amediateka 5 из 5 Кадр из сериала "Хранители" (HBO) © ©Amediateka

Это переосмысление культового одноименного комикса, который десять лет назад уже экранизировали. Там особенные люди были героями в грандиозной альтернативной истории холодной войны. Здесь действие происходит в современности, и знаменитых Роршаха и Доктора Манхэттена в пилоте вообще нет. Хотя маска Роршаха, вдохновленная тем самым психологическим тестом с пятнами, есть, ее используют секретные неонацисты.

А еще в кадре появляются: будка для голосовой связи с Марсом; массовые протесты; реальные расовые погромы 1921 года в городе Талса; Вьетнам как американский штат. Нужно быть готовым, что довольно долго в сериале с ветвящимися сюжетными линиями, флешбеками и флешфорвардами совершенно ничего не будет понятно зрителю, не смотревшему фильм 2009 года и не читавшему книгу Алана Мура.

Какая-то картина этого причудливого и пугающего мира собирается, дай бог, во втором часовом эпизоде. Но ожидание стоит того, и ценность фильма становится очевидна почти сразу. Тема национальной тревоги вкупе с авторской горькой иронией (шоураннер — Деймон Линделоф, известный по сериалам "Остаться в живых" и "Оставленные") делает "Хранителей" актуальными.