Какие новые сериалы надо срочно смотреть

Война платформ

Леонов на луне

В главном сериале Apple TV+, телевизионно-производственной драме "Утреннее шоу" (The Morning Show), видны бюджет и звезды (Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун). А менее разрекламированный "Ради всего человечества" (For All Mankind) привлекает просто блестящей идеей.