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РИА Новости
Культура

Страшно идти в кино: Джокер запугал американских зрителей

08:00 04.10.2019 (обновлено: 01:19 05.10.2019)
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© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Егор Беликов. В США усилены меры безопасности в кинотеатрах — возникли разговоры о том, что на показах фильма "Джокер" возможны инциденты. О том, почему американские зрители боятся идти на премьеру и может ли кино вызвать массовые беспорядки, — в материале РИА Новости.

Патрули и полицейские в штатском

На премьере третьего фильма о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в 2012 году была стрельба: сумасшедший в форме спецназовца убил в кинозале 12 человек и ранил порядка семидесяти.
И теперь, когда очередной фильм, уже о главном злодее киновселенной DC Джокере, выходит в прокат, в США усиливают меры безопасности. Есть мнение, что сюжет картины способен послужить причиной обострения ментальных заболеваний у имеющих доступ к огнестрельному оружию (которое в Америке, как известно, очень легко достать).
После тревожных звонков зрителей, опасающихся повторения трагедии семилетней давности, улицы вокруг кинотеатров патрулируют, военным разосланы инструкции на случай чрезвычайной ситуации. СМИ сообщили, что в кинозалах будут дежурить полицейские в штатском.
Кадр из фильма Джокер
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Опасные просмотры

Так может ли кино вызвать массовые беспорядки, стать причиной трагедии? Прежде всего, фильм — высказывание, а не призыв к действию, лишь авторская мысль, реплика, с которой можно согласиться или нет.
Хотя некоторые считают, что подростки, устроившие погром в школе "Колумбайн", подражали героям "Прирожденных убийц". А после "Бойцовского клуба" в свое время образовались стихийные "кружки по интересам", где униженный и оскорбленный жизнью офисный планктон поколачивал друг друга, заполняя, как и герой картины, внутреннюю пустоту.
© Warner Bros. Pictures Co. (2008)Кадр из фильма "Темный рыцарь"
Кадр из фильма Тёмный рыцарь
© Warner Bros. Pictures Co. (2008)
Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Жуткий Джокер

В картинах о Бэтмене Джокера играли Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер, Джаред Лето. В этот раз антигерой стал главным действующим лицом: зрителям показывают, как Артур Флек, простой житель Готэм-Сити, превращается в злодея.
Вот, например, одна из сцен фильма: в автобусе бедно одетый патлатый мужчина корчит рожи ребенку (это и есть Джокер, играет его Хоакин Феникс, это его лучшая роль — фактически бенефис, которая почти наверняка принесет ему "Оскар"). Когда на попутчика прикрикивает мать мальчика, герой начинает непроизвольно, нервно и довольно жутко смеяться, не может остановиться, чем всех пугает. Понятно, что он человек с "особенностями".
Еще Артур живет с мамой, поскольку они не могут себе позволить раздельное жилье, да и не собираются: их болезненная созависимость приводит к нервным срывам. Он работает клоуном на улице (где его нещадно избивают озлобленные прохожие), мечтает о карьере стендап-комика. У него нет шансов выбраться со дна, и однажды он начинает войну за право жить. А может, и нет: всю финальную часть, где Флек становится причиной массовых погромов в родном городе, можно посчитать и его больной фантазией, бредом пациента психбольницы.
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"

Целибат инцелов

Джокер — олицетворение субкультуры инцелов, до этого попадавшей в кино крайне редко (тем более в мейнстримное). Инцелы — бедные, часто безработные, несчастные, одинокие люди, воздерживающиеся от секса. Причем этот целибат они соблюдают не по собственному выбору. Возникновение такой зажатой обстоятельствами прослойки населения обусловлено современным обществом, сфокусированном на успехе и достатке.
Сам Джокер еще в комиксах был антисоциальным, маргинальным, дьявольски хитроумным суперзлодеем. При этом фильм о нем — не супергероический, без персонажей с невероятными способностями. Все очень приближено к действительности, время и место действия условные: 1980-е, город Готэм, существующий только в комиксах, но похожий на настоящий Нью-Йорк. Возможно, в том числе и поэтому власти боятся, что зрители захотят повторить показанное на экране, не поняв, что Тодд Филлипс вовсе не одобряет асоциального поведения героя, а лишь демонстрирует, на что способен человек, доведенный до ручки.
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
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Маргиналы в игноре

Артур Флек — тот, кого мы все стараемся не замечать, от кого отсаживаемся в общественном транспорте, с кем опасаемся ездить в лифте. Сегодня потерять все и оказаться маргиналом легче, чем когда-либо, а реабилитироваться, восстановиться, вернуться в социум, из которого выпал, почти невозможно. Флека сводят с ума в том числе и массмедиа: он мечтает выступать на телевидении, но и там любят только красивых и богатых.
Игнорировать маргиналов — преступное лицемерие, общество таким образом закрывает глаза на свои проблемы и не решает их. Артуры Флеки существуют в реальности, они неопасны (и фильм прямым текстом говорит о том, что неверно ограничивать психически неуравновешенных людей в праве на жизнь), но социализировать их необходимо, а снимать о них кино — это гуманизм высшей степени: ведь не бывает людей лишних, которым не стоило рождаться.
Этому фильму, возможно, суждено стать культовым. Чудо, что его сняла большая студия и привлекла зрителя привязкой к известной комиксной киновселенной DC. Не пропустите эту картину в прокате и обратите внимание на тех, кто живет по соседству.
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