США намерены поставить Украине дополнительные комплексы Javelin

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Власти Власти США намерены поставить Украине дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin , заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"Я полагаю, что на очереди новые Javelin. Я думаю, конгресс был уведомлен о дополнительном шаге в этом вопросе", - заявил Форд, выступая в комитете по международным делам сената США.

Форд также добавил, что США уже предоставили Украине различную военную помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. Ранее стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов. Речь идет о "продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования и технической поддержки". Кроме ракет украинские власти намерены купить десять пусковых установок к ним.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США не готовы вечно оказывать Украине военную помощь, надеются на договоренности между Киевом и Москвой. При этом он подчеркнул, что Дональд Трамп стал первым президентом США, который отправил Украине помощь оружием, чтобы "сопротивляться русским". Москва отрицает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины.