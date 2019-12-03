В Дагестане няню подозревают в непредумышленном убийстве девочки

Согласно информации следствия, 2 декабря примерно в 12 часов у себя в квартире 23-летняя жительница Дербента, работающая няней, ударила по ногам стоявшую на кухонном шкафу 3-летнюю девочку. Ребенок залез на шкаф за сладостями. После удара девочка упала и сильно ударилась головой. От полученных повреждений она скончалась на месте.
"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Дербента. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Как сообщает СК, подозреваемая задержана.