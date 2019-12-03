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РИА Новости

Дочь Цемаха заявила, что ее отец ни от кого не скрывается

19:22 03.12.2019 (обновлено: 20:11 03.12.2019)
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© AFP 2019 / Sergei Supinsky Владимир Цемах в суде Киева
Владимир Цемах в суде Киева
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Дочь экс-командира "ПВО" самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха Мария заявила, что ее отец ни от кого не скрывается.
Служба безопасности Украины объявила в розыск Цемаха, которого ранее в Киеве называли свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, а затем передали России. В СБУ назвали Цемаха "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования".
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"Ничего не получали ни на почту, ни по интернету, на связь никто с нами не выходит, отец ни от кого не скрывается. Это было ожидаемо, снова нужен какой-то шум вокруг этого дела, отсюда такие заявления", — сказала РИА Новости Мария Цемах.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся ВСУ.
Суд над подозреваемыми в атаке на самолет начнется 9 марта.
Люди Донбасса. Владимир Цемах: Я защищал свой дом
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"Люди Донбасса". Владимир Цемах: Я защищал свой дом
Владимир Цемах воевал на стороне ДНР, командовал ротой противовоздушной обороны в Снежном. Именно оттуда, по версии голландских следователей, сбили Boeing 777.
Летом этого года сотрудники СБУ похитили его во время спецоперации и вывезли в Киев. В сентябре Киевский апелляционный суд отменил арест Цемаха, он вышел на свободу в рамках освобождения задержанных Россией и Украиной по схеме "35 на 35".
Цемах — единственный доступный "свидетель", непосредственно причастный к боевым действиям в интересующей следствие локации. Сам он отрицает причастность к трагедии. В недавнем интервью исполнительному директору МИА "Россия сегодня" Кириллу Вышинскому Цемах заявил, что из него пытаются сделать козла отпущения, а похищение было актом терроризма.
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Владимир ЦемахСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныВ мире
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