Медведев поручит МВД проработать критерии установки передвижных камер

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Премьер-министр и лидер "Единой России" Премьер-министр и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев поручит специальной комиссии и главе МВД проработать критерии установки передвижных камер на дорогах.

Об этом сам глава правительства сообщил на встрече с гражданами в общественной приемной ЕР.

Один из посетителей рассказал Медведеву, что при виде передвижных камер водители зачастую резко тормозят, а едущие сзади не всегда успевают сбросить скорость. Собеседник премьера предложил, в частности, устанавливать предупреждающие дорожные знаки.

Медведев отметил, что камеры и дорожные знаки надо устанавливать так, "чтобы этим не манипулировали" сотрудники ГИБДД.

"Дорожные знаки ставят не ради того, чтобы казна пополнялась или тем более карман гаишника, <…> дорожные знаки стоят для другого: чтобы не было дорожно-транспортных происшествий, и они должны ставиться разумно". Дмитрий Медведев

Премьер также затронул тему снижения нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час. Он отметил, что водитель не всегда может почувствовать разницу и ее не всегда видно на спидометрах "не очень новых" машин.

По словам Медведева, такое нововведение может стать поводом для наказания людей, которые не собирались нарушать ПДД. Он подчеркнул, что не прогнозирует, каким будет окончательный подход в этой дискуссии, но поручит вице-премьеру Максиму Акимову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву еще раз изучить вопросы камер и скоростного ограничения.