Медведев пообещал изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

"Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моему ощущению вот эти 10 километров - они очень часто на машине не ловятся даже самим водителем, то есть, иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей просто к ответственности привлекать в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Иногда даже на спидометре этого не видно - все это прыгает, достаточно подвижно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых", - сказал Медведев в ходе общественного приема граждан в штабе партии "Единая Россия".