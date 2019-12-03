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РИА Новости

Медведев пообещал изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

18:08 03.12.2019 (обновлено: 20:43 03.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
"Как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моему ощущению вот эти 10 километров - они очень часто на машине не ловятся даже самим водителем, то есть, иными словами, это будет поводом для того, чтобы большое количество людей просто к ответственности привлекать в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Иногда даже на спидометре этого не видно - все это прыгает, достаточно подвижно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых", - сказал Медведев в ходе общественного приема граждан в штабе партии "Единая Россия".
Говоря о дискуссии вокруг вопроса о сохранении нештрафуемого скоростного порога в 20 км/ч, председатель партии и правительства отметил, что "пока не предрешает окончательного подхода".
"Я думаю, что мы проанализируем с коллегами, я дам поручение вице-премьеру Акимову и министру внутренних дел Колокольцеву, чтобы они внимательно этот вопрос еще раз изучили - и по камерам, и по скоростным изменениям... Разберемся. Поручение я дам, все это изучим", - добавил он.
Дорожный знак Ограничение скорости
19 ноября, 16:08Новости Подмосковья
В Подмосковье снизят скорость на дорогах в следующем году
Вопрос о введении штрафа за превышение ограничения скорости более чем на 10 километров в час сейчас обсуждается на уровне правкомиссии по безопасности дорожного движения. Минтранс в целом поддерживает эту инициативу, поскольку, когда вводился лимит в 20 километров в час, средства фиксации нарушений работали гораздо менее четко. Вместе с тем, ведомство с Росавтодором и ГК "Автодор" обсуждает перечень федеральных трасс, где в случае снижения нештрафуемого порога скорости будет повышен скоростной режим.
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Максим АкимовДмитрий МедведевЕдиная РоссияМВД РФВладимир КолокольцевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не совсем понимаю, а для чего тогда правила и ограничение? Написано 40, значит надо ехать 40, а не 50 или 60. Не ту страну назвали Гондурасом....
3 декабря, 18:29
СПСергей Петров
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Ну есть же знак 60 , зачем ещё к нему прибавлять 20 ? Однозначно нужно снижать порог допустимого превышения скорости.
3 декабря, 18:36
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