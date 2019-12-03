Год памяти и славы стартовал на Всероссийском патриотическом форуме

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Как было заявлено в рамках Всероссийского патриотического форума, проходящего в Москве, на следующий год запланировано около 10 тысяч торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в Год памяти и славы необходимо сделать все для увековечения памяти и того, чтобы подрастающее поколение, так же как и их предшественники, росло с чувством гордости за великую Победу, за подвиг отцов, дедов и прадедов.

"Важно, чтобы он прошел на достойном уровне, запомнился содержательными и хорошо подготовленными мероприятиями", – подчеркнул он.

Кириенко также заявил, что в последние годы все чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, переоценить значение победы народов СССР, исказить сам смысл боевых действий на Восточном фронте и потери Красной армии при освобождении зарубежных стран от нацистов, принизить значение Победы для всей цивилизации и поставить знак равенства между оккупацией фашистской Германией и освобождением Европы советскими войсками.

"Все это делается, чтобы потом можно было сказать: раз это можно сравнить, значит, можно свергать памятники героям советских освободительных войск, причем в тех самых странах, которые герои освобождали ценой своих жизней. Все это нацелено на одно: выбить у России почву из под ног, наш внутренний нравственный ориентир, нашу духовную и историческую память, а саму Россию заставить оправдываться, каяться и за что-то извиняться. В конечном итоге нас призывают отказаться от победы, а это значит предать память павших", – сказал замглавы администрации президента.

По его словам, Россия должна достойно ответить на этот вызов современности, и Год памяти и славы дает возможность не только заполнить пробелы в знании истории страны, но и вовлечь молодое поколение в реализацию более 10 тысяч патриотических проектов и мероприятий.

Кириенко подчеркнул, что для привлечения молодежи необходимо использовать современные интерактивные форматы и технологи. При этом он призвал не забывать о ветеранах.

"Особое внимание надо уделить ветеранам, заботе о них и возможности участвовать во всех мероприятиях, потому что все это делается в их честь", – сказал он.