Суррогатное материнство не должно быть общедоступным, заявил муфтий

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Шариат в исключительных ситуациях допускает возможность суррогатного материнства, если другого варианта нет, но эта "услуга" не должна быть повсеместной и общедоступной, заявил РИА Новости во вторник муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Шариат в крайних ситуациях допускает суррогатное материнство, если, пройдя некий долголетний этап, люди понимают, что другого выхода нет. Но это не должно быть повсеместно и общедоступно, чтобы не получилось так, что люди, имеющие материальный достаток, вроде бы желают иметь детей, но не хотят проходить через эти трудности, кому-то заплатили – и женщина выносила за них ребенка", - сказал Аляутдинов.

Имам также напомнил, что в Коране есть упоминание о том, что "Аллах, кому желает, дарует мальчика, кому желает, дарует девочку, кому желает, дарует и тех и других, а кого желает, делает бесплодными".

Ранее проректор Московского исламского института по учебной работе, имам мечети в Балашихе Раис Измайлов назвал недопустимой ситуацию, когда женщины обращаются к суррогатному материнству, потому что не хотят портить фигуру, заняты карьерой или спортом. Также он призвал относиться к суррогатным матерям уважительно, как относятся к кормилицам – "молочным матерям" в исламской традиции: поддерживать с ними отношения и нести финансовую ответственность за здоровье суррогатной матери в случае осложнений после родов.

1 декабря журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.

Русская православная церковь в своих "Основах социальной концепции" называет суррогатное материнство "противоестественным и морально недопустимым" независимо от того, за деньги ли это делают, или на некоммерческой основе. Церковь обосновывает это тем, что суррогатное материнство "предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости", которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. Также в Церкви считают недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают "заготовление, консервацию и намеренное разрушение "избыточных" эмбрионов", поскольку признает эмбриона человеком и считает аборт его убийством.

Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только "искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия".