СР не поддержит проект о семейном насилии в нынешнем виде

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Фракция Фракция "Справедливая Россия" не поддерживает подготовленный депутатами и сенаторами проект по профилактике семейно-бытового насилия, сообщил лидер СР Сергей Миронов

"Мы не можем поддержать данный законопроект. Проблема (домашнего насилия) есть, мы это признаем... Больше всего наша фракция опасается, что этим законопроектом прокладывается путь введения ювенальной юстиции в нашу страну. Главная цель - изымать детей из семей, изымать, потом куда-то отдавать, я не исключаю, что и в однополые семьи за рубежом. Нас не устраивает эта опасность в этом законопроекте", - сказал Миронов журналистам.

Он добавил, что фракция не поддержит проект и будет добавиться изменения его концепции, чтобы ни один элемент ювенальной юстиции не пришел в РФ.

Ранее на сайте Совфеда опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".