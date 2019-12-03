СР не поддержит проект о семейном насилии в нынешнем виде

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" не поддерживает подготовленный депутатами и сенаторами проект по профилактике семейно-бытового насилия, сообщил лидер СР Сергей Миронов.
"Мы не можем поддержать данный законопроект. Проблема (домашнего насилия) есть, мы это признаем... Больше всего наша фракция опасается, что этим законопроектом прокладывается путь введения ювенальной юстиции в нашу страну. Главная цель - изымать детей из семей, изымать, потом куда-то отдавать, я не исключаю, что и в однополые семьи за рубежом. Нас не устраивает эта опасность в этом законопроекте", - сказал Миронов журналистам.
Он добавил, что фракция не поддержит проект и будет добавиться изменения его концепции, чтобы ни один элемент ювенальной юстиции не пришел в РФ.
Ранее на сайте Совфеда опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".
Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе, лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. В качестве форм профилактического воздействия предлагаются правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация.
29 ноября, 13:18Опубликован проект закона о домашнем насилии в России