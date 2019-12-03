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РИА Новости

Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедова

10:36 03.12.2019
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© Sputnik / Andranik GhazaryanПамятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян осудил осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.
В понедельник вечером сын главы армянского радикального движения "Цегакрон" Шанта Артюняна Шаген Арутюнян облил краской памятник Грибоедову. На своей странице в Facebook он заявил, что сделал это "в ответ на раскраску" доски в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде, который в Армении считается национальным героем, но при этом является одним из создателей "Армянского легиона" вермахта.
"Мы осуждаем произошедшее. Подобных проявлений вандализма не должно быть в нашем обществе", - сказал Карапетян государственному агентству "Арменпресс".
По его словам, полиция занимается этим делом, подробности будут известны позднее.
Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь Нжде. Посольство Армении выразило возмущение, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски "странной историей".
В 2016 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей "Армянского легиона" вермахта Нжде. В Ереване заявляют, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении.
Грибоедов участвовал в разработке условий Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны (1826-1828 годы). По условиям договора к России отошли территории Восточной Армении. Грибоедов сыграл ключевую роль и в переселении из Персии в Восточную Армению десятков тысяч армян.
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09:08
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Зограб МнацаканянАлександр ГрибоедовМария ЗахароваМИД РФМоскваЕреванРоссияВ мире
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