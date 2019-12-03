Пресс-секретарь Пашиняна осудил осквернение памятника Грибоедова

ЕРЕВАН, 3 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян осудил осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.

В понедельник вечером сын главы армянского радикального движения "Цегакрон" Шанта Артюняна Шаген Арутюнян облил краской памятник Грибоедову. На своей странице в Facebook он заявил, что сделал это "в ответ на раскраску" доски в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде, который в Армении считается национальным героем, но при этом является одним из создателей "Армянского легиона" вермахта.

"Мы осуждаем произошедшее. Подобных проявлений вандализма не должно быть в нашем обществе", - сказал Карапетян государственному агентству " Арменпресс ".

По его словам, полиция занимается этим делом, подробности будут известны позднее.

Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь Нжде. Посольство Армении выразило возмущение, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски "странной историей".

В 2016 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей "Армянского легиона" вермахта Нжде. В Ереване заявляют, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении.