Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

ЕРЕВАН, 3 дек — РИА Новости. Сын Сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване

"Я окрасил в красный цвет памятник послу Российской империи, писателю Грибоедову в ответ на раскраску доски Нжде", — написал Арутюнян в фейсбуке, выложив фотографию облитого красной краской памятника.

Правоохранительные органы пока на эту публикацию не отреагировали.

Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде, который в Армении считается национальным героем. Посольство Армении выразило свое возмущение, глава МИД республики Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски "странной историей".

В 2016 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей Армянского легиона вермахта генералу Гарегину Нжде. В Ереване заявляют, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и против геноцида армян.

© Sputnik / Andranik Ghazaryan Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019 © Sputnik / Andranik Ghazaryan Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019

Грибоедов участвовал в разработке условий Туркманчайского договора 1828 года по итогам Русско-персидской войны (1826-1828 годы). По условиям договора к России отошли территории Восточной Армении. Грибоедов сыграл ключевую роль и в переселении из Персии в Восточную Армению десятков тысяч армян.