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РИА Новости

Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

00:18 03.12.2019 (обновлено: 10:41 03.12.2019)
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© Sputnik / Andranik GhazaryanПамятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
ЕРЕВАН, 3 дек — РИА Новости. Сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.

"Я окрасил в красный цвет памятник послу Российской империи, писателю Грибоедову в ответ на раскраску доски Нжде", — написал Арутюнян в фейсбуке, выложив фотографию облитого красной краской памятника.

Правоохранительные органы пока на эту публикацию не отреагировали.
Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде, который в Армении считается национальным героем. Посольство Армении выразило свое возмущение, глава МИД республики Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски "странной историей".
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В 2016 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей Армянского легиона вермахта генералу Гарегину Нжде. В Ереване заявляют, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и против геноцида армян.
© Sputnik / Andranik GhazaryanПамятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване, облитый красной краской. 3 декабря 2019
Грибоедов участвовал в разработке условий Туркманчайского договора 1828 года по итогам Русско-персидской войны (1826-1828 годы). По условиям договора к России отошли территории Восточной Армении. Грибоедов сыграл ключевую роль и в переселении из Персии в Восточную Армению десятков тысяч армян.
Суд в Ереване 18 октября 2014 года приговорил лидера радикального движения "Цегакрон" Шанта Арутюняна к шести годам лишения свободы за участие в столкновениях с правоохранителями. В ноябре 2018 года он был освобожден по амнистии.
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Александр ГрибоедовМария ЗахароваМИД РФЕреванРоссияАрменияВ мире
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