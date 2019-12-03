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РИА Новости

Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии

10:16 03.12.2019 (обновлено: 11:30 03.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийИстребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил во время саммита НАТО в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
АНКАРА, 3 дек — РИА Новости. Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил Тайип Эрдоган.

"Вчера я говорил с президентом Польши. Он сказал, не сойтись ли нам вместе с Польшей и странами Балтии. Я сказал: с удовольствием, почему бы и нет. Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО", — сказал президент Турции журналистам перед вылетом на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне.

По словам Эрдогана, Турция ведет многовекторную внешнюю политику, преследуя свои цели, которые обусловлены ее географическим положением. Он также отметил, что "зонт безопасности", предоставляемый НАТО, важен для Анкары.
"Но также ясно, что альянс нуждается в обновлении. <...> НАТО должна действовать более решительно и эффективно, особенно перед лицом угроз со стороны террористических организаций", — подчеркнул он.
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В конце ноября СМИ сообщили, что Анкара не поддержала план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши от "российской угрозы". При этом Турция призвала представителя альянса занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока официально признать Силы самообороны курдов террористами.
По мнению турецкого лидера, НАТО не оказывает Анкаре поддержки в борьбе с терроризмом. Он также заявлял, что США отправили более 30 тысяч грузовиков Силам самообороны сирийских курдов.

Операция Турции на севере Сирии

В октябре Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.
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Многие западные партнеры Турции, включая Соединенные Штаты, осудили этот шаг. Однако Вашингтон, ранее поддерживавший в региональном конфликте курдов, отвел свои войска, заявив, что США "не подписывались" воевать с Анкарой.
Курды и Дамаск заключили соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северному рубежу и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку. Позже объявили о приостановке операции и отводе курдских формирований на 30 километров вглубь Сирии для создания буферной зоны, которую турки будут контролировать самостоятельно.
При этом Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Анкара не намерена вести переговоры с Силами самообороны сирийских курдов.
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Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование.
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БалтияНАТОПольшаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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