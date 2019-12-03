Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии

"Вчера я говорил с президентом Польши. Он сказал, не сойтись ли нам вместе с Польшей и странами Балтии. Я сказал: с удовольствием, почему бы и нет. Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО", — сказал президент Турции журналистам перед вылетом на саммит альянса, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне.