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РИА Новости

Превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Петербурге нет

09:19 03.12.2019
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© РИА Новости / МЧС России / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС России
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Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе после крупного пожара в ангаре в Санкт-Петербурге не выявлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Ранее сообщалось, что пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. Сообщалось, что здесь мог храниться каучук, фанера и другие материалы. К ликвидации пожара привлечено 220 человек личного состава, 49 единиц техники. В 07.59 мск пожар был локализован. Погибших, пострадавших нет.
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"Силами передвижной химической лаборатории комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности проведены замеры воздуха в близлежащих населенных пунктах. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ нет", - сказал собеседник агентства.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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