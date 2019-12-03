Превышения вредных веществ в воздухе после пожара в Петербурге нет

Ранее сообщалось, что пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. Сообщалось, что здесь мог храниться каучук, фанера и другие материалы. К ликвидации пожара привлечено 220 человек личного состава, 49 единиц техники. В 07.59 мск пожар был локализован. Погибших, пострадавших нет.