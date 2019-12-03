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РИА Новости

СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян

09:17 03.12.2019 (обновлено: 11:10 03.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКрестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двое из сестер Хачатурян в момент убийства отца могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими, третьей назначат принудительное лечение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она добавила, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, расследование завершено.
Уголовное дело в отношении двух фигуранток направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Дело младшей сестры также находится в прокуратуре с постановлением о необходимости лечения.
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
18 октября, 17:07
"Пусть дает". Что близкие отца сестер Хачатурян рассказали журналистам

Дело сестер Хачатурян

Громкое убийство произошло в июле прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.
Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются.
При этом установлено, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера.
Одна из сестер Хачатурян в зале Басманного суда Москвы. 27 сентября 2018
13 сентября, 19:21Сказано в эфире
Слышали новость? Сестры Хачатурян оправданы. Пока простыми россиянамиРабочий день остался восьмичасовым: а жаль. Психотропные лекарства получат регистрацию. Россияне оправдывают поступок сестер Хачатурян. После заправки необходима дозаправка: колонки не доливают топливо. Эти темы в программе "Слышали новость?".
В сентябре Басманный суд освободил их из следственного изолятора. Всем троим избрали недавно появившуюся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.
Однако девушкам вменяют самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, за что грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
Защита, в свою очередь, настаивает на том, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, и надеется, что дело закроют.
Ангелина Хачатурян, обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца, в Басманном суде
13 ноября, 12:47
Следствие проверит, подстрекали ли подруги сестер Хачатурян к убийству
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Мария ХачатурянКрестина ХачатурянАнгелина ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеСветлана ПетренкоСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
преступник должен сидеть в тюрьме! а так можно любое убийство оправдать!
3 декабря, 09:54
иван иванов
20001029
Только вы забываете, что как правило, из наших тюрем (как, впрочем, и из английских, к примеру) выходят люди, гораздо ОПАСНЕЕ, чем были до посадки... я бы лучше надел им браслеты и поместил в хорошую специализированную школу-интернат с опытными педагогами.
3 декабря, 10:34
Aмон Ра
3610104
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