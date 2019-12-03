СК рассказал о результатах психиатрических экспертиз сестер Хачатурян

Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018. Архивное фото

Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двое из сестер Хачатурян в момент Двое из сестер Хачатурян в момент убийства отца могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими, третьей назначат принудительное лечение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко

Она добавила, что следствие собрало достаточную доказательственную базу, расследование завершено

Уголовное дело в отношении двух фигуранток направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Дело младшей сестры также находится в прокуратуре с постановлением о необходимости лечения.

Дело сестер Хачатурян

Громкое убийство произошло в июле прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни.

Девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними. Сейчас Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются.

При этом установлено, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера.

В сентябре Басманный суд освободил их из следственного изолятора. Всем троим избрали недавно появившуюся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Однако девушкам вменяют самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, за что грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.