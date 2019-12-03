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РИА Новости

Расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян завершено

09:04 03.12.2019 (обновлено: 09:13 03.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - отметила она.
По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе – в жизненно важные его части – голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался.
"При оценке действий обвиняемых установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства", - добавила Петренко.
Резонансное убийство было совершено 27 июля прошлого года: как считает следствие, три сестры зарезали 57-летнего отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие предъявило сестрам Хачатурян самую тяжкую из всех возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье УК РФ – пожизненное лишение свободы.
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеРоссияПроисшествия
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