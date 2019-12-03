Расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян завершено

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела обсвоего отца, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - отметила она.

По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян, находясь в квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли последнему многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе – в жизненно важные его части – голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался.

"При оценке действий обвиняемых установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства", - добавила Петренко.