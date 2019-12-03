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РИА Новости

Шесть пострадавших в ДТП в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

08:43 03.12.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 3 дек – РИА Новости. Шесть человек пострадавших в аварии с участием автобуса на юго-западе Казахстана находятся в тяжелом состоянии, сообщил во вторник министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Утром во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь в Кызылординской области из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находились 36 сотрудников нефтяной компании, направлявшихся на работу. Восемь из них погибли. Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".
Нур-Султан
07:54
Россиян среди пострадавших в крупном ДТП в Казахстане нет
"Шесть тяжелых пострадавших госпитализированы в областные больницы", - сказал Биртанов журналистам в кулуарах заседания правительства в Нур-Султане.
По его данным, еще 16 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.
Министр отметил, что "вся необходимая помощь оказывается". "Мы мониторим ситуацию, если потребуется транспортировка пациентов в более высокотехнологичные центры, то мы к этому готовимся", - добавил Биртанов.
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Кызылординская областьКазахстанВ мире
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