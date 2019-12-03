Шесть пострадавших в ДТП в Казахстане находятся в тяжелом состоянии

АЛМА-АТА, 3 дек – РИА Новости. Шесть человек пострадавших в аварии с участием автобуса на юго-западе Шесть человек пострадавших в аварии с участием автобуса на юго-западе Казахстана находятся в тяжелом состоянии, сообщил во вторник министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Утром во вторник на автодороге Кызылорда - Кумколь в Кызылординской области из-за гололеда опрокинулся автобус, в котором находились 36 сотрудников нефтяной компании, направлявшихся на работу. Восемь из них погибли. Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".

"Шесть тяжелых пострадавших госпитализированы в областные больницы", - сказал Биртанов журналистам в кулуарах заседания правительства в Нур-Султане.

По его данным, еще 16 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.