Горящий в Петербурге ангар сняли с беспилотника

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. МЧС опубликовало видео ангара в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар.
На кадрах, снятых с коптера, видно, что пламя охватило весь ангар, над территорией поднимается густой черный дым.
Пожар в Пушкинском районе Петербурга начался в 2:13, огонь охватил 12 тысяч квадратных метров.
Около восьми утра пожар удалось локализовать. В тушении участвуют 220 человек и 49 единиц техники, а также два пожарных поезда.
В результате ангар полностью сгорел и обрушился. Сведений о пострадавших пока нет.