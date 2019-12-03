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РИА Новости

Горящий в Петербурге ангар сняли с беспилотника

08:36 03.12.2019 (обновлено: 10:27 03.12.2019)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. МЧС опубликовало видео ангара в Санкт-Петербурге, где произошел крупный пожар.
На кадрах, снятых с коптера, видно, что пламя охватило весь ангар, над территорией поднимается густой черный дым.
Пожар в Пушкинском районе Петербурга начался в 2:13, огонь охватил 12 тысяч квадратных метров.
Около восьми утра пожар удалось локализовать. В тушении участвуют 220 человек и 49 единиц техники, а также два пожарных поезда.
В результате ангар полностью сгорел и обрушился. Сведений о пострадавших пока нет.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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