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РИА Новости

Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

08:23 03.12.2019 (обновлено: 10:24 03.12.2019)
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© РИА Новости / МЧС России / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
© РИА Новости / МЧС России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован, сообщает городское ГУ МЧС.
Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. К ликвидации пожара привлечены 220 человек, 49 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники противопожарной службы МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
04:43
Химико-радиометрическая лаборатория работает на пожаре в Петербурге
"В 07.59 локализация на площади 12 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
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МЧС РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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