Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован, сообщает городское ГУ МЧС.
Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. К ликвидации пожара привлечены 220 человек, 49 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
"В 07.59 локализация на площади 12 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.