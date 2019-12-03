Пожар в ангаре в Петербурге локализовали

Пожар начался в 02.13 по адресу Московское шоссе 54 в Пушкинском районе Петербурга. Огонь охватил все 12 тысяч квадратных метров здания, конструкции обрушились. Ангар расположен в промзоне в складских помещениях. К ликвидации пожара привлечены 220 человек, 49 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.