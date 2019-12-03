В центре Джакарты произошел взрыв, есть раненые

Сотрудники полиции Индонезии на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты, где произошел взрыв. 3 декабря 2019

Сотрудники полиции Индонезии на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты, где произошел взрыв. 3 декабря 2019

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Взрыв произошел во вторник утром в столице Взрыв произошел во вторник утром в столице Индонезии Джакарте , несколько человек получили ранения, сообщает газета Jakarta Post

Сообщается, что взрыв произошел приблизительно в 7.05 утра (3.05 мск) на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты. Вокруг этого парка расположены президентский дворец, верховный суд и несколько министерств, в том числе МВД.

По словам представителя национальной полиции, среди пострадавших двое индонезийских военных, они были доставлены в больницу.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

При этом агентства Antara отмечает, что, по некоторым данным, произошедший взрыв не был терактом: взорвалась не бомба, а дымовая шашка. В свою очередь, полиция Джакарты заявила, что военные занимались спортом, когда произошел взрыв. Уточняется, что пострадавших доставили в больницу. Они считаются свидетелями произошедшего, а специалисты расспросят их о случившимся после выздоровления.