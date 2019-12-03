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РИА Новости

В центре Джакарты произошел взрыв, есть раненые

05:54 03.12.2019 (обновлено: 10:07 03.12.2019)
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© REUTERS / Willy KurniawanСотрудники полиции Индонезии на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты, где произошел взрыв. 3 декабря 2019
Сотрудники полиции Индонезии на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты, где произошел взрыв. 3 декабря 2019
© REUTERS / Willy Kurniawan
Сотрудники полиции Индонезии на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты, где произошел взрыв. 3 декабря 2019
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Взрыв произошел во вторник утром в столице Индонезии Джакарте, несколько человек получили ранения, сообщает газета Jakarta Post.
Сообщается, что взрыв произошел приблизительно в 7.05 утра (3.05 мск) на территории Национального монумента независимости в центре Джакарты. Вокруг этого парка расположены президентский дворец, верховный суд и несколько министерств, в том числе МВД.
Полицейская лента
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По словам представителя национальной полиции, среди пострадавших двое индонезийских военных, они были доставлены в больницу.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
При этом агентства Antara отмечает, что, по некоторым данным, произошедший взрыв не был терактом: взорвалась не бомба, а дымовая шашка. В свою очередь, полиция Джакарты заявила, что военные занимались спортом, когда произошел взрыв. Уточняется, что пострадавших доставили в больницу. Они считаются свидетелями произошедшего, а специалисты расспросят их о случившимся после выздоровления.
В Индонезии время от времени происходят теракты, в том числе взрывы, но последние в Джакарте имели место в 2016 и 2017 годах.
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ДжакартаИндонезияВ мире
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