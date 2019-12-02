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РИА Новости

Зеленский одобрил неотложные меры по энергобезопасности Украины

23:31 02.12.2019 (обновлено: 04:11 03.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Указом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.
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В частности, кабмину поручено "разработать комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины в результате ограничительных мер Российской Федерации, в частности в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России на территорию Украины".
Указ вступает в силу со дня его обнародования.
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В ноябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из страны.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Несмотря на это Киев ввел против России ряд санкций.
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Ситуация на УкраинеСанкции России против УкраиныДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийРоссияКиевЭкономика
Популярные комментарии
Похоже,что солнце тоже скоро будет мешать Украине своим неуемным светом. И по указу Зеленского кабмин Украины, своей бурной деятельностью затмит солнце. ,,Серьезные'' ребята, не клоуны.
3 декабря, 00:10
KKlenowiy.klen
5110000
А что Порошенко этим не занимался? Ещё при нем, было все российское запрещено. Что там ещё можно запретить?
3 декабря, 00:36
Rog Guka
370000
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