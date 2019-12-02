Зеленский одобрил неотложные меры по энергобезопасности Украины

КИЕВ, 2 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину "нейтрализовать негативное влияние" российских контрмер, соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Указом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности.
В частности, кабмину поручено "разработать комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины в результате ограничительных мер Российской Федерации, в частности в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России на территорию Украины".
Указ вступает в силу со дня его обнародования.
В ноябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из страны.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Несмотря на это Киев ввел против России ряд санкций.