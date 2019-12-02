В Петербурге эвакуировали три районных суда из-за угрозы "минирования"

Ранее эти же суды и еще пять районных были эвакуированы в пятницу, 29 ноября, из-за угроз "минирования". Опасных предметов обнаружено не было.

Волна "минирований" судов Петербурга началась в четверг, когда пять судов получили электронные письма с угрозами "минирования" и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов из-за долга Константина Малофеева. В объединенной пресс-службе судов поясняли, что не знают, о ком идет речь в письме и как Малофеев может быть связан с судами Петербурга.