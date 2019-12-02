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РИА Новости

В Петербурге эвакуировали три районных суда из-за угрозы "минирования"

12:48 02.12.2019 (обновлено: 12:49 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Три районных суда в Петербурге эвакуировали из-за писем неизвестных с угрозами взрыва и требованием перевести 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Выборгский, Невский, Приморский районные суды эвакуированы. Все также требуют 120 биткоинов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее эти же суды и еще пять районных были эвакуированы в пятницу, 29 ноября, из-за угроз "минирования". Опасных предметов обнаружено не было.
Волна "минирований" судов Петербурга началась в четверг, когда пять судов получили электронные письма с угрозами "минирования" и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов из-за долга Константина Малофеева. В объединенной пресс-службе судов поясняли, что не знают, о ком идет речь в письме и как Малофеев может быть связан с судами Петербурга.
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