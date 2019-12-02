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РИА Новости

Власти Калининграда готовы увеличить субсидии на кинопроизводство

11:53 02.12.2019 (обновлено: 12:08 02.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКалининград
Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Калининградские власти готовы увеличить сумму рибейтов - возмещения кинопроизводителям расходов - на съемки на территории региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Объем компенсаций мы пока сохраняем на уровне 40 миллионов рублей, в следующем году тоже 40, ну, если будет нужно, будем увеличивать. Да, здесь мы пионеры, но уже далеко не единственный регион, который эти рибейты предоставляет, сейчас это признано всеми успешной практикой", - сказал Алиханов.
Губернатор отметил, что в 2017 году кинокомпании затратили в регионе 79 миллионов рублей, в 2018 году – 149 миллионов, в этом году уже около 350 миллионов рублей.
Калининградская область в 2017 году вошла в число пилотных регионов по созданию кинокомиссий и введения системы кинорибейтов. В 2018 году рибейты были выделены на сумму почти 28,5 миллиона рублей. В этом году на рибейты в бюджете предусмотрено 40 миллионов рублей, предварительные затраты кинопроизводителей в этом году оцениваются в сумму более 340 миллионов рублей.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
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Благодаря механизму рибейтов каждый год в Калининградской области снимается все больше фильмов. В этом году на территории региона реализуются около 10 кино- и телепроектов. Калининградская область предоставляет один из самых высоких процентов по рибейтам в стране – 20% от понесенных затрат.
Читайте полный текст интервью с Антоном Алихановым >>
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Антон АлихановКалининградЭкономика
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