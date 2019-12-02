Власти Калининграда готовы увеличить субсидии на кинопроизводство

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Калининградские власти готовы увеличить сумму рибейтов - возмещения кинопроизводителям расходов - на съемки на территории региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов. Калининградские власти готовы увеличить сумму рибейтов - возмещения кинопроизводителям расходов - на съемки на территории региона, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области

"Объем компенсаций мы пока сохраняем на уровне 40 миллионов рублей, в следующем году тоже 40, ну, если будет нужно, будем увеличивать. Да, здесь мы пионеры, но уже далеко не единственный регион, который эти рибейты предоставляет, сейчас это признано всеми успешной практикой", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что в 2017 году кинокомпании затратили в регионе 79 миллионов рублей, в 2018 году – 149 миллионов, в этом году уже около 350 миллионов рублей.

Калининградская область в 2017 году вошла в число пилотных регионов по созданию кинокомиссий и введения системы кинорибейтов. В 2018 году рибейты были выделены на сумму почти 28,5 миллиона рублей. В этом году на рибейты в бюджете предусмотрено 40 миллионов рублей, предварительные затраты кинопроизводителей в этом году оцениваются в сумму более 340 миллионов рублей.